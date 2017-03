Die Inforsacom Logicalis GmbH engagiert sich als Lösungs- und Managed Services-Anbieter in der Innovation Alliance. Von Cisco mit 11 Unternehmen aus der IT-Branche gegründet, soll die Kooperation das Thema Digitalisierung im Mittelstand vorantreiben. Die Innovation Alliance ist eine zentrale Säule der Cisco-Initiative "Deutschland Digital", für die innerhalb der nächsten Jahre rund 500 Mio. Dollar in die Digitalisierung der Bundesrepublik investiert werden soll.

Gegenüber Großunternehmen, die meist genug eigene Kapazitäten und Know-how im Bereich Digitalisierung haben, ist der Mittelstand heute oft noch im Nachteil, erklären die Hessen.

"Mit dem Verbund aus schlagkräftigen IT-Unternehmen helfen wir dem deutschen Mittelstand ganz konkret bei der Umsetzung von Digitalisierungsstrategien. Im Vordergrund stehen praktische Lösungen, keine vagen Ideen", so Frank Haines, CSO von Inforsacom Logicalis und Sprecher der Innovation Alliance.

Die Kooperation bietet Mittelständlern, unter anderem in Form von Roadshow-Terminen und individuellen Workshops, Beratung zum Thema Digitalisierung. So will die Innovation Alliance im März und April anhand von Case Studies in sechs Städten darlegen, wie Mittelständler von der Digitalisierung profitieren können.

"Die Innovation Alliance bietet aufgrund vielfältiger Best Practice-Erfahrungen ihrer Mitglieder für viele Branchen die große Chance zur mittelstandsgerechten Digitalisierung und erfüllt somit unterschiedlichste Anforderungen", erläutert Haines weiter. "Im Verbund verhelfen wir den Firmen zu intelligenteren Prozessen und smarteren Produkten."

Die genauen Termine, Themen sowie weiter Wissenswertes über die Roadshow in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart gibt es auf der Event-Seite hier. Mehr Informationen über die Kooperation finden sich auf der Homepage der Innovation Alliance. (KEW)