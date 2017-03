Mit der Vorstellung der neuen ihrer bewährten NAC-Lösung auf der CeBIT2017, erweitert die Macmon secure GmbH ihren Channel in der DACH-Region auch um einen weiteren Distributor. Dies sei aufgrund der starken Nachfrage nach leistungsstarken und komfortablen NAC-Lösungen zu bedienen. Durch die Strategie erhofft sich Macmon darüber hinaus neue Kunden und Partner.

Seit Januar 2017 arbeitet Macmon neben Wick Hill und Zycko, die zur Nuvias Group gehören, auch mit der Infinigate Deutschland GmbH als Distributor zusammen und erschließt so weitere Teile des deutschsprachigen Marktes. Die Distributoren besitzen zudem auch Niederlassungen in Österreich und der Schweiz, sodass eine engmaschige Abdeckung der Märkte gesichert ist.

Seit 2003 entwickelt Macmon Netzwerksicherheitssoftware. Ihre gleichnamige Lösung wird weltweit eingesetzt, um Netzwerke vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Sie informiert jederzeit darüber, welche Geräte sich im Netzwerk befinden. Eingesetzten Geräte jeglicher Art werden dabei effizient überwacht und vor unbefugten Zugriffen geschützt. BYOD-Geräte können über ein Gästeportal sicher zugelassen werden.

Die neueste Version 5.0 wirbt mit maximaler Übersicht, Kontrolle und Sicherheit bei minimalem Managementaufwand. Gerade die Einfachheit der Umsetzungen sorge für eine schnelle Implementierung und häufig sogar dafür, dass Unternehmen überhaupt eine Zugangskontrolle einführen, erläutern die Berliner.

"Die Hinzunahme eines zweiten Distributors ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Channel-Expansionsstrategie und wird die Reichweite unseres Partnernetzwerks vergrößern", sagt Hans-Joachim Diedrich, Head of Sales bei Macmon. "Wir stellen bereits fest, dass die Nachfrage in Österreich und der Schweiz der in Deutschland in nichts nachsteht und wir genau zur richtigen Zeit dorthin vorstoßen. Der Markt ist offen und aufnahmebereit für Macmon beziehungsweise NAC, und wir werden 2017 unsere Präsenz in diesen Märkten deutlich verstärkten." (KEW)

