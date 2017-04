Mediatest Digital will künftig die Zusammenarbeit mit Managed Service Providern, Systemintegratoren, Consulting-Unternehmen und Mobility-Spezialisten in den Vordergrund rücken. Der Software-Hersteller mit Sitz in Hannover ist auf Mobile Application Management (MAM) spezialisiert. Sein wichtigstes Produkt ist der Cloud-basierte MAM-Service Appvisory, mit dem sich mobile Apps auf Schwachstellen sowie riskantes Verhalten überprüfen lassen.

Der Channel soll mit dem neuen Programm ein erweitertes Schulungsangebot mit Möglichkeiten zur Zertifizierung, persönlicher Unterstützung beim Vertrieb der Lösung sowie einem direkten Zugang zum Support und zu Leads erhalten. Das Partnerprogramm ist in die Stufen Bronze, Silber und Gold sowie Platinum unterteilt. Mediatest Digital hat darüber hinaus verschiedene Networking-Events angekündigt.

Rundum-Sorglos-Pakete für mobile Endgeräte

Sebastian Wolters, CEO bei Mediatest Digital, sieht ein "riesiges Potenzial im Managed-Service-Geschäft im Bereich Mobile Application Management". Laut seiner Aussage setzen viele Unternehmen aber "Datenschutz- und Datensicherheitsrichtlinien noch nicht konsequent um". Hier komme Appvisory ins Spiel.

Die Lösung prüft das Verhalten von Apps auf Smartphones und Tablets in Echtzeit und analysiert den Umgang mit Nutzerdaten und die Einhaltung gesetzlicher wie unternehmerischer Vorgaben. Zur Viren- und Malware-Erkennung arbeitet Mediatest Digital seit Februar dieses Jahres zudem mit Avira zusammen. Die Anwendung enthält außerdem einen App-Katalog, so dass "Nutzer bei reglementierten Apps auf sichere und Compliance-konforme Alternativen ausweichen können".

"Restriktionen sind nicht der ideale Weg. Vielmehr empfiehlt es sich, den Nutzern Alternativen zu bieten und so das gewohnte Nutzungserlebnis auch im Unternehmensumfeld zu wahren", so Wolters. Reseller könnten Appvisory in ihre Managed-Service-Konzepte einbinden, um "Rundum-Sorglos-Pakete für den Einsatz mobiler Endgeräte in Unternehmen" zu schnüren.