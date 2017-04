S/MIME, oder Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions, ist eine relativ bekannte Technologie um E-Mails zu verschlüsseln. S/MIME basiert auf asymmetrischer Verschlüsselung , um E-Mails vor unerwünschtem Zugriff zu schützen. Zusätzlich dient S/MIME dazu E-Mails digital zu signieren, um den legitimen Absender einer Nachricht als solchen zu verifizieren. Das macht S/MIME zu einer effektiven Waffe gegen verschiedene Arten von Phishing-Angriffen.

Das ist, kurzgefasst, worum bei S/MIME geht. Wenn es allerdings darum geht, S/MIME praktisch einzusetzen, taucht meist noch eine Reihe von Fragen beim Anwender auf.

"Unser E-Mail-Server ist bereits verschlüsselt. Reicht das nicht?"

E-Mail-Server mit digitalen Zertifikaten zu verschlüsseln ist ein erster Schritt. Dadurch wird verhindert, dass Außenstehende sich zwischen E-Mail und Mail-Server schalten und dort sensible Daten abfangen. Darin liegt auch gleichzeitig die Begrenzung. Die digitalen Zertifikate, die den Server verschlüsseln, schützen nämlich nicht unbedingt die E-Mails selbst. Im Prinzip sind E-Mails auf dem Weg zu und von einem verschlüsselten Server geschützt. Das hindert Hacker nicht daran, in ein E-Mail-System zu gelangen und dort die Nachrichten zu öffnen. Oder auf Nachrichten zuzugreifen, wenn sie andere Server durchlaufen. Während die E-Mails zum betreffenden Server übertragen werden sind sie gut geschützt. Aber ruhende E-Mails oder andere Punkte der Übertragung liegen weiterhin offen.

Das konnten wir bei einem Angriff in jüngster Zeit beobachten. Mitten in den US-Wahlen 2016 wurden fast 20.000 E-Mails des Democratic National Committee gestohlen. Der Hacker war in den unverschlüsselten Posteingang des DNC eingedrungen. Die E-Mails, die die vermeintliche Präferenz des DNC für Senator Bernie Sanders enthüllten, wurden anschließend bei WikiLeaks veröffentlicht. Einige Experten werteten den Angriff als den Punkt, an dem der eigentliche Niedergang von Hillary Clinton begann, der sie schließlich den Wahlsieg kostete. Wären die einzelnen E-Mails - etwa mit S/MIME - verschlüsselt worden, wäre der Inhalt unzugänglich gewesen.

Der Durchschnitts-User

Nicht nur auf dem Feld der IT-Sicherheit gilt der Mensch als schwächstes Glied. Das liegt auch daran, dass Durchschnitts-User sowohl die ergiebigsten, als auch die am leichtesten zu manipulierenden Quellen für Hacker darstellen. Das betrifft ganz besonders diejenigen, die sich leicht unter Druck setzen lassen und/oder technisch nicht allzu bewandert sind. Zum Ransomware-Ziel wird der normale User, weil so gut wie Jeder in Zeiten der Digitalisierung persönliche und/oder Unternehmensdaten auf einem oder mehreren seiner Devices vorrätig hält. Unternehmen

Egal ob groß oder klein: So gut wie jedes Unternehmen muss sich heutzutage auf seine IT-Systeme verlassen, um die täglich anfallenden Geschäftsprozesse abwickeln zu können. Diese Systeme enthalten in der Regel wertvolle Informationen, weswegen Unternehmen auch die ideale Zielscheibe für Ransomware darstellen. Dazu kommt, dass sich viele Unternehmen Ausfallzeiten schlicht nicht leisten können - es ist also sehr wahrscheinlich, dass sie deshalb auf Lösegeldforderungen eingehen. Strafverfolgungs- und Regierungsinstitutionen

Strafverfolgungsbehörden, Geheimdienste und sonstige Regierungsinstitutionen werden von kriminellen Hackern vor allem aus Gründen der Rache ins Visier genommen - schließlich sind sie es, die die Cyberkriminellen verfolgen. Zwar verfügen große Organisationen wie BND oder FBI über die Ressourcen, standesgemäße Abwehrmechanismen einzurichten, bei kleineren Behörden - zum Beispiel Polizeiwachen oder lokale Verwaltungsbehörden - sieht das anders aus. Entsprechend sind die Ransomware-Attacken auf solche Organisationen gestiegen. Notfall- und Rettungsdienste

Behörden warnen vor Cyberattacken auf Krankenhäuser, Feuerwachen und sonstige Notfall- und Rettungsdienste. Die Funktion der IT-Systeme entscheidet in diesen Fällen unter Umständen über Leben und Tod. Das macht sie zu vielversprechenden Zielen für Ransomware-Kampagnen. Gesundheitswesen

Anfang 2016 sorgten die Ransomware-Angriffe auf zwei Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen für Schlagzeilen. Die Folgen der Cyberattacke waren gravierend: Die IT-Systeme mussten komplett abgeschaltet werden, der Offline-Modus zwang die Krankenhäuser in die prädigitale Ära und sorgte dafür, dass große OPs verschoben werden mussten und Notfallpatienten in anderen Kliniken aufgenommen werden mussten. Bildungseinrichtungen

Auch Schulen und Universitäten geraten verstärkt ins Visier der Ransomware-Hacker. Schließlich verfügen sie in aller Regel über ausreichend Ressourcen, um auf Lösegeldforderungen einzugehen - insbesondere in den USA. Im Februar 2016 wurden mehrere Schulen in den Vereinigten Staaten von Crypto-Ransomware heimgesucht. Eine Schule in South Carolina bezahlte rund 8500 Dollar, um wieder an die Daten ihrer 25 Server zu kommen. Religiöse Institutionen

Die Netzwerke von religiösen Institutionen werden für erpresserische Hacker zunehmend attraktiv. Schließlich ist deren Personal in der Regel nicht im Umgang mit Cyberbedrohungen wie Phishing-E-Mails geschult. Ende Februar 2016 waren zwei Kirchengemeinden in den USA betroffen - eine vom Schlagzeilen-trächtigen Crypto-Trojaner Locky. Die Kirchengemeinde bezahlte eine Lösegeld von 570 Dollar, um wieder an ihre Daten zu kommen. Finanzwesen

Der Banken- und Finanzsektor wird regelmäßig zum Ziel von Ransomware-Hackern und Botnets - schließlich ist auch hier in der Regel einiges zu holen. Die Cyberkriminellen, die hinter der Ransomware TeslaCrypt stecken, initiierten Mitte Februar 2016 eine Spam-Mail-Kampagne. Hinter einem infizierten Anhang versteckte sich ein JavaScript-Downloader, der die TeslaCrypt-Malware auf das System der Opfer schleuste.

"Wie genau verschlüsselt S/MIME die E-Mails?

S/MIME basiert auf asymmetrischer Verschlüsselung und verwendet ein Paar mathematisch verknüpfter Schlüssel - einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Es ist rechnerisch nicht machbar, den privaten Schlüssel zu finden, wenn man von einem öffentlichen Schlüssel ausgeht. E-Mails werden mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüsselt. Die E-Mail kann nur mit dem entsprechenden privaten Schlüssel entschlüsselt werden, der im alleinigen Besitz des Empfängers sein sollte. Wenn der private Schlüssel nicht kompromittiert wird, kann man sicher sein, dass nur der legitime Empfänger auf sensible Daten zugreifen kann.

Wer noch daran zweifelt, dass E-Mail-Verschlüsselung eine sinnvolle Sache ist, der lässt sich vielleicht von einem prominenten Befürworter überzeugen. Der Whistleblower Edward Snowden ist einer ihrer Verfechter. Im Laufe der Jahre haben auch diverse große Unternehmen die Bedeutung der E-Mail-Verschlüsselung erkannt. Google verschlüsselt bereits die an Gmail gesendeten Nachrichten, Facebook und AOL tun es Google bei der Verschlüsselung ihrer E-Mails gleich. Selbst Microsoft, ein Unternehmen, das ein breites Spektrum von Mail-Diensten hostet, hat bereits Konten mit E-Mail-Verschlüsselung gesichert. Neben der Verschlüsselung bietet S/MIME zusätzlich die Möglichkeit E-Mails zu signieren.