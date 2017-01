Die Schulungs- und Zertifizierungsorganisation Sans Institute hat mit Herbert Abben einen Spezialisten gefunden, der über 20 Jahre Erfahrung aus der IT-Trainingsbranche mitbringt. Abben soll die Aktivitäten in der DACH-Region im Hinblick auf Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand, Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Verwaltung ausbauen.

Herbert Abben ist seit nahezu 25 Jahren für Unternehmen der Aus- und Weiterbildungsbranche tätig. Von 1994 bis 2014 war er als Gesellschafter und Geschäftsführer innerhalb mehrerer Unternehmen des New Horizons Franchising-Netzwerks in Deutschland tätig. Zusätzlich war er von 2007 bis 2016 in der gleichen Position bei Ambition. Die letzten zweieinhalb Jahre vor seinem Wechsel zu Sans war Abben Leiter Unternehmenskunden bei der GFN AG, wo er mit seinem Team für den Vertrieb rund um die Themen Microsoft und SAP sowie IT-Zertifizierungen und Beratungsdienstleistungen verantwortlich zeichnete.

"Mit Herbert Abben gewinnen wir einen erfahrenen Manager, der über ein belastbares Netzwerk aus seiner über 20-jährigen Erfahrung im IT-Trainingsbereich verfügt. Wir setzen damit unseren Wachstumskurs in Europa fort und bedienen damit den zunehmenden Bedarf an praxisnahen Trainings für Forensiker, Penetration Tester, Incident Handler, Security Analysten sowie alle Security affinen IT-Spezialisten und -Interessierten. Wir wollen auch in den kommenden Jahren weiter wachsen und neben unseren regulären Trainings in verschiedenen Städten Europas auch Kurse für Unternehmen und Behörden anbieten, um deren Anforderungen gezielt zu bedienen", erklärt Jan Pieter Spaans, Managing Director Mainland Europe beim Sans Institute.

"Das Sans Institute ist eine weltweit renommierte Ausbildungs- und Schulungsorganisation, die sich mittlerweile auch in Deutschland einen Namen gemacht hat. Durch vielfältige Kurse und fachkompetente Trainer erreicht die Organisation ein konstant hohes Trainingsniveau. Das Sans Institute hat die Notwendigkeit frühzeitig erkannt, Experten aus der Informationssicherheit und IT-Sicherheit Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit engem Praxisbezug anzubieten. Ich freue mich, den angestoßenen Weg fortzusetzen und die Bekanntheit des Sans Institutes unter den Unternehmen und Behörden in der DACH-Region zu erhöhen", sagt Herbert Abben, Sales Manager DACH beim Sans Institute. (KEW)