Am 09. und 10. März 2017 lädt die Münchener Tech Data Azlan seine Vertriebspartner zu sich nach Hause in die Kistlerhofstraße 75 ein. Für Die 12. Nacht der Spezialisten haben sich VMware, Microsoft, Veritas, Acronis, Veeam und DataCore mit Angeboten und Fachwissen angekündigt. Im Fokus stehen Themen wie Cloud, Virtualisierung und Management, Backup oder Storage.

Rein technische Kurz-Workshops stehen dabei genauso auf dem Programm wie spezialisierte vierstündige Hersteller-Workshops von Microsoft "Do you speak Azure?", VMwares "Zertifizierungsworkshop Mobility", Veritas mit "BackupExec in der Cloud" oder zu Acronis Backup-Lösungen, in denen Lösungen sowohl technisch als auch vertrieblich betrachtet werden.

Die All Night Long zielt auf technische Leiter, Sales Engineers und technisch orientierte Vertriebsmitarbeiter ab, die Informationen in Workshops und Break-Out Sessions erhalten und auszutauschen können. Alle vorgestellten Produkte können vor Ort dank Remote-Zugriff auf das Azlan-Trainingscenter getestet werden.

Der Donnerstagabend wird dann ganz im Zeichen eines Pokerturniers stehen, bei dem den Teilnehmern tolle Sachpreise winken. Die Plätze zur Veranstaltung sind begrenzt und kosten 99 Euro ohne Übernachtung, sowie 196 Euro mit Übernachtung von Donnerstag auf Freitag. Für Vertriebler die nur am Freitagvormittag teilnehmen sind 39 Euro fällig.

