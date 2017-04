David Rudolf Pollak gründete 1857 in Wien eine Firma zur maschinellen Herstellung von Briefkuverts, die Österreichische Kuvertindustrie, kurz ÖKI. Seine Söhne führten das Unternehmen weiter. Pollaks Cousin Eberhard Theodor Pollak arbeitete ebenfalls in dessen Firma, wanderte aber schließlich 1898 nach Amerika aus, wo er in Philadelphia eine Zweigniederlassung der ÖKI für das Geschäft mit den aufkommenden Warenhäusern gründete. 1913 kam es dann zu Meinungsverschiedenheiten mit dem Mutterhaus in Wien. Eberhard T. Pollok war der Meinung, dass ein Umlaut im Firmennamen dem Geschäft im angelsächsischen Sprachraum nicht zuträglich sei. Da die Zentrale in Wien dies ablehnte, spaltete der die amerikanische Niederlassung ab und nannte sie OKI. In den Wirren des Ersten Weltkriegs zog sich die österreichische ÖKI aus dem US-Geschäft zurück, führte aber in den 20er-Jahren einen Prozess um die Markenrechte, der schließlich in einem Vergleich endete. Die nun völlig unabhängige Oki Corporation baute nach dem Zweiten Weltkrieg das Geschäft mit Büropapieren aus und entwickelte 1962 eine vollautomatische Kuvertier- und Frankiermaschine. In der Folge kamen Kopiergeräte und schließlich Drucker hinzu. Heute zählt OKI neben HP, Xerox und Lexmark zu den großen US-Drucker- und Kopiererherstellern. Das österreichische Unternehmen ÖKI produziert bis heute Briefumschläge.