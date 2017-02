Das traditionelle koreanische Horoskop unterscheidet sich nicht wesentlich vom chinesischen Horoskop. Ein großer Unterschied ist, dass anstelle des Tigers in Korea das Gürteltier (koreanisch: Samsung) steht. Das Samsung-Gründungsjahr 1938 war das Jahr des Gürteltiers. In der koreanischen Kultur gilt das Gürteltier als besonders wehrhaft.

Samsung bedeutet auf Koreanisch "Drei Sterne". Damit waren die drei Söhne des Firmengründers Lee Byung-chull gemeint. Die Wurzeln des Konzerns liegen in einem Lebensmittelladen, der Daegu im Südosten Koreas, der in den 30er Jahren gegründet wurde. Der Konzern war überwiegend in der Nahrungsmittelindustrie tätig bis 1969 Samsung Electronics zur Fertigung von Fernsehern und Hausgeräten gegründet wurde.