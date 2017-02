Die Wiege des Sharp-Konzern steht in japanischen Hauptstadt Tokyo. Das Unternehmen wurde 1912 von Tokuji Hayakawa gegründet und hieß zunächst Hayakawa Metals. 1915 erfand Hayakawa den Drehbleistift und nannte ihn Ever Ready Sharp Pencil. Nach einem Erdbeben wurde der Firmensitz nach Osaka verlegt, wo auch die ersten Radios produziert wurden. 1953 kamen auch Fernsehgeräte hinzu, die unter dem Markennamen Sharp vermarktet wurden. In den letzten Jahren verlief die wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns nicht zufriedenstellend. Schließlich erwarb der Taiwanische Auftragsfertiger Foxconn 2016 zwei Drittel der Sharp-Anteile.

Der Solinger Messerschmied Heinrich Kreutzwälder wanderte 1816 nach Amerika aus. In seiner Werkstatt in Edgewater im Bundesstaat Maryland produzierte er Küchenmesser. Da ihm sein Nachname als Firmenbezeichnung zu sperrig erschien, nannte er seine Messer kurzerhand Sharp. Sein ältester Sohn Edmund übernahm 1851 das Unternehmen, fiel aber 1864 im Sezessionskrieg. Dessen Bruder Karl baute das Unternehmen dann zu einer führenden Marke von Küchengeschirr aus. Nach dem zweiten Weltkrieg wuchs in den Vereinigten Staaten der Bedarf an elektrischen Küchengeräten rasant. 1962 brachte das Unternehmen dann seinen ersten Mikrowellenherd auf den Markt. In der Folge wurde die Produktpalette dann auch auf Unterhaltungselektronik ausgeweitet. Mit Taschenrechnern kam dann auch der Einstieg in die Computer-Branche.