Grenzen setzen. Es wird immer Zeiten geben, in denen Arbeits- und Privatleben miteinander kollidieren. Deshalb ist es wichtig, Grenzen zu setzen. Eine gesunde Work-Life-Integration bedeutet letzten Endes zu wissen, wann man "Nein" sagen muss. Steht zum Beispiel ein wichtiger Schultermin des eigenen Kindes an, kann, in Absprache mit den Kollegen, die Arbeit in dieser Zeit für ein paar Stunden ruhen, vorausgesetzt, die Kollegen können sich darauf verlassen, dass wichtige Anfragen zu einem späteren Zeitpunkt beantwortet werden.