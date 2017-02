Dass der Digitalisierungs-Hype um Cloud, IoT oder Industrie 4.0 nur Vorhaben sind, um Geschäftsgeheimnisse, Patente und Privates abgreifen zu können, geht sogar mir als Cloud-Skeptiker ein wenig zu weit.

Allerdings steigt das Risiko für einen Angriff auf unsere Daten mit jedem Zugang von und nach außen. Jeder Account in der Cloud, egal ob bei Facebook, Microsoft, Google oder Apple ist im Extremfall auch ein Zugang zu meinen Daten. Ich gebe den Unternehmen im übertragenen Sinn meinen Haustürschlüssel in die Hand, hoffend, dass sie ihn ohne Erlaubnis nicht benutzen.

Damit das nicht passiert, brauchen wir die Internet-Sicherheit, die kontrolliert und protokolliert was sich im Firmennetz tummelt. Nun bestehen Regierungen darauf, möglichst unbemerkt mittels "Backdoor" oder anderer Abkommen in fremde IT eindringen zu können. Diese von Softwareunternehmen, Providern und Hardwareherstellern bereitgestellten "Noteingänge" verursachen wiederum Lücken im Sicherheitssystem, die der Gesetzgeber gar nicht schließen will.

So gesehen produziert jeder neue Anwender, jeder neue Account in der Cloud neue Lücken und somit Einfallsmöglichkeiten für digitales Ungeziefer. Die Bundesregierung, selbst Auftraggeber für Spionagesoftware und Trojaner, finanziert derzeit zig Projekte mit Steuermillionen, um das Gefahrenpotenzial überhaupt erst einmal erkennen zu können. So unsicher sind Cloud, IoT und Industrie 4.0 derzeit.

Immerhin scheint es sich bei den betroffenen Unternehmen herumzusprechen, dass digitale Unsicherheit keine vernünftige Basis für die von Cloud-Anbietern propagierte Transformation ist.

Wer also behauptet, die Gefahren der Digitalisierung liegen noch im Dunkeln, ist der gleichen Überzeugung wie Universitäten, Hersteller von Cyber-Security Software, die staatlichen Stellen für digitales Neuland, Versicherungen, Experten vom CCC und nicht zuletzt Edward Snowden. Cyber-Security ist derzeit paradox.

Mein Fazit: Solange Netze so konstruiert werden, dass sie von Regierungsdiensten gehackt werden können, solange können auch andere "Blackhats" auf unsere Daten zugreifen und solange wird die Cloud nicht sicher. Immerhin scheint es sich bei den betroffenen Unternehmen herumzusprechen, dass digitale Unsicherheit keine vernünftige Basis für die von Cloud-Anbietern propagierte Transformation ist.

Bis demnächst, Euer Querschläger!

