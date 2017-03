Im Rahmen der IBM-Veranstaltung "Success made with Partners", die am 14. März 2017 in Frankfurt am Main stattgefunden hat, erhielt die Profi Engineering Systems AG die Auszeichnung in der Kategorie "Power Bestseller Deutschland 2016". Der Hersteller zeichnete den Dienstleister damit erneut als einen ihrer besten Business Partner mit dem "IBM Bestseller Award" aus.

Kriterien für die Auszeichnung sind ein engagiertes und erfolgreiches Wachstum in den Fokusbereichen Cloud, Big Data, SAP, Cognitive und Analytics. Dabei habe Profi die Jury zum einen mit umfangreichen Kundenprojekten überzeugt, zum anderen mit hochqualifizierten, zertifizierten Spezialisten in deutschlandweit 15 Standorten.

Kunden können so von dem Fachwissen und den innovativen Lösungen der Experten profitieren. Dabei können sie sich voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und seien gut für zukünftige Marktanforderungen aufgestellt, heißt es aus Darmstadt.

"IBM Power Systems ist ein wichtiger Bestandteil unseres breiten Angebotsportfolios. Mit IBM Power Systems entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, um den Geschäftserfolg unserer Kunden im Bereich SAP Hana, Big Data und Analytics optimal zu unterstützen", erklärt Jürgen Pohl, Regionalleiter der Geschäftsstellen West bei der Profi AG und ergänzt: "Die Auszeichnung als IBMs bester Power Systems-Partner ist Anerkennung und Ansporn zugleich. Sie bestätigt unseren eingeschlagenen Weg, mit dieser Plattform hoch performante Infrastruktur-Lösungen anzubieten." (KEW)