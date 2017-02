Viele Kunden sehen es als Volksport an, Prozente, Rabatte und Nachlässe rauszuschinden. Teils mit völlig absurden Behauptungen und Argumenten – mit "Killerphrasen" eben.

So kennt fast jeder Reseller typische Aussagen seitens seiner Kunden, die er am Telefon oder im persönlichen Gespräch um die Ohren gehauen bekommt. Wir haben die häufigsten Floskeln in der Klickstrecke unten zusammengetragen.

Ihr Favorit ist nicht dabei? Sie haben noch weitere Vorschläge? Dann mailen Sie uns gerne an redaktion@channelpartner.de mit dem Betreff "Killerphrasen" oder kommentieren Sie direkt unter diesem Beitrag. Wir aktualisieren unsere Sammlung wiederkehrend.