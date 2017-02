Die Computer-Compass Handels-GmbH & Co. KG meldet erneut einen Umsatzrekord. Die Einkaufsumsätze vor allem für IT-Infrastruktur der operativen, zur Gruppe gehörenden, IT Systemhäuser und der daraus resultierende Umsatz der Gesellschaft stieg von 188 Millionen Euro im Jahr 2015 um 4,8 Prozent auf über 197 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2016.

Dabei hätten besonders die 2015 geschlossenen strategischen Partnerschaften mit Dell und Cisco erneut erheblich zum Umsatzwachstum beigetragen, heißt es aus Overath. Weit überdurchschnittlich sei der Produktbereich IT-Security mit einem Plus von 57 Prozent zum Vorjahr gestiegen.

"Das Ausschüttungsergebnis, über das wir keine Details veröffentlichen, wird ebenfalls proportional zum Umsatz steigen", erläutert Dirk Henniges, Geschäftsführer der Gesellschaft. "Wir konnten uns damit sehr deutlich, durch organisches Wachstum, vom Preisverfall in der IT Hardware abkoppeln. Für das Geschäftsjahr 2017 rechnen wir mit weiter steigenden Umsätzen", so Henniges weiter. (KEW)