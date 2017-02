Autotask

Die Autotask GmbH hat mit Martina Trentini eine neue Geschäftsführerin. Fanni Szabo, die den deutschen Standort erfolgreich aufgebaut hat, verlässt das Unternehmen aus privaten Gründen. Trentini kommt von Citrix, wo sie sechs Jahre als Senior Sales Manager EMEA tätig war. Bei Autotask ist die gelernte Übersetzerin nun für den weiteren Ausbau der deutschsprachigen Märkte verantwortlich.

Personalmeldungen der Kalenderwoche 8/2017

Rademacher

Andreas Doelker wird Geschäftsführer Vertrieb bei Rademacher Geräte-Elektronik GmbH. Beim Hersteller für elektrische Rollläden und Garagenprodukte wird der 42-jährige Diplom-Betriebswirt die Entwicklung und den Vertrieb von Geräten zur Hausautomation verantworten. Doelker kommt von ZyXel Deutschland, wo er von 2013 bis Ende 2016 Geschäftsführer war.

M-Files

Die neue M-Files Niederlassung in Ratingen verpflichtet Dirk Treue als Channel Marketing Manager. In seiner neuen Position wird Treue den Ausbau des Fachhandels in der DACH-Region für den finnischen Hersteller von Enterprise Information Management Lösungen (EIM) verantworten. Der 47-Jährige bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Fachhandelsgeschäft mit. Zuletzt leitete er den Bereich Marketing Communications bei der Bintec Elmeg GmbH.

Microsoft

Tanja Böhm ist neue Director Government Affairs, Legal & Corporate Affairs bei der deutschen Niederlassung der Microsoft GmbH. In Berlin leitet die 42-jährige Rechtsanwältin ein achtköpfiges Team, das die politischen und gesellschaftlichen Aktivitäten Microsofts vertreten soll. Böhm arbeitet bereits seit 2010 bei Microsoft, zuletzt als Leiterin für Industrie- und Wirtschaftspolitik.

Mango Office

Das private Telekommunikationsunternehmen Mango Office hat einen neuen Managing Director. Alexander Fischmann soll den Berliner Kommunikationsanbieter mit Moskauer Wurzeln bis zum Jahr 2018 in die operative Gewinnzone bringen sowie ein ROI bis 2020 sicherstellen. Für seine Position als neuer Deutschlandchef bringt Fischmann mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung aus Sales, Business Development und General Management bei namhaften Unternehmen mit.

