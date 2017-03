Der NAS-Markt (Network Attached Storage) wird seit längerem schon von Herstellern wie QNAP, Synology, Buffalo und Western Digital beherrscht. Nun versucht ein relativ kleines Unternehmen aus China den Platzhirschen mit günstigen, aber gut ausgestatteten und wertig verarbeiteten NAS-Servern für Endanwender und KMUs aufzumischen: TerraMaster, nicht zu verwechseln mit dem Soundkarten-Hersteller Terratec, gehört zu Noontec, einen normalerweise eher auf Hifi-Kopfhörer, HD-Media-Player und Smartphone-Zubehör spezialisierten Hersteller mit Sitz in Shenzen, China.

NAS-Hersteller aus China

Dort hat Noontec nach eigenen Angaben etwa 600 Mitarbeiter, die einen jährlichen Umsatz von 300 Millionen Yuan erwirtschaften. Das sind etwa 40 Millionen Euro. Das Unternehmen hat einen Teil seiner Aktivitäten, wie eben die Entwicklung und Produktion von NAS-Servern ausgelagert. Die Tochtergesellschaft TerraMaster beschäftigt ihrerseits etwa 200 Mitarbeiter, die sich laut Aussage der Pressesprecherin Claire Ke vor allem um Entwicklung und Forschung, das Testcenter, Marketing, den lokalen und internationalen Verkauf sowie um den After-Sales-Support kümmern.

Im Fokus von TerraMaster liegen derzeit vor allem die europäischen Länder Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Bislang erfolgt ein großer Teil der Verkäufe in diesen Ländern über Amazon. In Deutschland arbeitet das Unternehmen aber bereits mit der Popp-PC Vertriebs GmbH mit Sitz in Höpfingen in Baden-Württemberg zusammen. Auf der von dem Unternehmen betriebenen deutschsprachigen Noontec-Webseite können sich interessierte Wiederverkäufer registrieren. TerraMaster empfiehlt außerdem die Mail-Adresse sales@terra-master.com zur Kontaktaufnahme für den Channel.

Die Fachhandelsplattform ITscope listet TerraMaster noch nicht auf. Dort sind bislang nur eine Handvoll Kopfhörer von der Muttergesellschaft Noontec zu finden.