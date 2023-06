Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie Ihr erstes iPhone ausgepackt und eingerichtet haben? Wie Sie neue Funktionen zum ersten Mal erlebt und immer wieder ausprobiert haben? Je nachdem, wann Sie das erste iPhone in den Händen hielten, können diese Erinnerungen schon ein paar Jahre in der Vergangenheit liegen. Das iPhone wird in diesem Jahr immerhin 16 Jahre alt. Mit der Zeit kamen und gingen viele Features. Manche - mittlerweile abgeschaffte Features - haben einen derartigen Kultstatus, dass wir uns über ein Comeback sehr freuen würden!

1. Slide to Unlock

Um aktuelle iPhone-Modelle zu entsperren, erscheint auf dem Sperrbildschirm ein kurzer Hinweis: "Zum Entsperren nach oben streichen".

Gestrichen wird bereits seit dem ersten iPhone, allerdings musste man 2007 noch horizontale Wischbewegungen durchführen.

"Slide to Unlock" war eine Entsperrmethode, die nicht nur effektiv, sondern auch grafisch sehr beeindruckend war. Und auch heute macht das Entsperren auf unserem Original iPhone von 2007 sogar mehr Spaß, als das Betrachten der Animation der Dynamic Island im iPhone 14 Pro.

2. Cover Flow

Cover Flow zählt ebenfalls mit zu den nostalgischen Erinnerungen von iPod- oder iPhone-Nutzer der ersten Stunden. Die Darstellung der Musik-Cover auf den kleinen Bildschirmen war zwar nicht gerade praktisch (manchmal brauchte das Laden der Alben-Cover eine gefühlte Ewigkeit), aber dafür machte das Durchstöbern der eigenen Musik-Mediathek unglaublich viel Spaß. Wäre es nicht toll, würde Apple das Feature unter iOS 17 wieder zurückbringen?

3. Kein Glas

Die neueren iPhone-Generationen bestehen allesamt aus Glas, egal ob Pro- oder Einsteiger-Modelle. Dabei war das iPhone 6 oder 7 mit seinem Aluminium-Gehäuse viel praktischer.

Zumindest in der Hinsicht, dass man unschöne Fingerabdrücke nicht sehen konnte. Dass Apple nochmal ein solches iPhone oder mit einem Plastik-Gehäuse (wie im iPhone 5C) auf den Markt bringt, ist aber eher unwahrscheinlich, da induktives Laden in der Regel nur mit Gehäusen aus Glas und Kunststoffen funktioniert.

Dass es aber durchaus Wege und Möglichkeiten gibt, zeigte Google vor wenigen Jahren mit dem Google Pixel 5, welches eine kleine Aussparung auf der Rückseite für eben dieses Feature hatte.

4. Innovatives Zubehör

Erinnern Sie sich noch an die Hülle für das iPhone 12, in der eine kleine Aussparung das Ablesen der Zeit ermöglichte?

Traurig, aber wahr: Diese zählt wohl mit zu den innovativsten Hüllen, die Apple jemals für das iPhone herausgebracht hat. Nicht, dass die Cases aus Leder und Silikon schlecht wären, aber so sind sie doch nicht gerade spannend. (Macwelt)