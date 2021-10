Der Bedarf an intelligenten, preisattraktiven Speicherlösungen für Business-Continuity- und Desaster-Recovery-Szenarien steigt enorm, teilt die ADN - Advanced Digital Network Distribution GmbH aus Bochum mit. Die Speicherlösungen der neu im Portfolio aufgenommenen Infinidat, Inc. mit Sitz in Israel und USA adressieren genau diesen Bedarf, da sie Kapazitäten im Multi-Petabyte-Bereich, hohe Leistung und Verfügbarkeit bei geringstmöglichen Gesamtbetriebskosten biete.

Beste Performance durch KI

Die Infinidat-Lösungen zeichnen sich insbesondere durch ihren "Neural Cache" aus. Dieser setzt Machine-Learning-Algorithmen ein, um unabhängig vom Speichermedium die bestmögliche Performance zu gewährleisten. Das gilt für All-Flash-Lösungen und für hybride Storage Arrays des Herstellers, die damit verschiedene Speichermedien kombinieren und All-Flash-Performance zu deutlich geringeren Kosten bieten können.

Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis kommt vor allem mittelständischen Kunden oder Kommunen zugute, die über knappe IT-Budgets verfügen, aber dennoch höchste Anforderungen an Kapazität, Verfügbarkeit und Performance haben, heißt es weiter aus Bochum. Infinidat-Produkte ließen sich darüber hinaus hervorragend mit anderen Lösungen wie Commvault, Mellanox oder Nvidia kombinieren.

Großes Cross-Selling-Potenzial und innovative Akquise-Konzepte

ADN und Infinidat planen gemeinsame Sales-Trainings mit anderen Herstellern. Dort sollen die Teilnehmer nicht nur den Mehrwert einer integrierten Lösung kennenlernen, sondern auch grundlegende Sales- und Präsentationstechniken vermittelt bekommen.

"IT ist kein Leistungssport", sagt Nevzat Bucioglu, Country Manager DACH bei Infinidat. "Es geht nicht um Performance der Performance willen, sondern darum, Speicher mit Topleistung bei gleichzeitiger Einfachheit und bestem Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Dafür steht Infinidat."

"Partner haben die Chance, Komplettlösungen aus einer Hand zu erhalten", erklärt Hermann Ramacher, Geschäftsführer des Value Added IT-Distributors ADN. "Mit persönlichen Ansprechpartnern unterstützen wir sie dabei von der Projektbetreuung bis zur Implementierung."

"Es geht um mehr als nur um Technik", ergänzt Bucioglu, "wir wollen ein innovatives und ganzheitliches Konzept entwickeln, mit dem Reseller in einem volatilen Markt erfolgreich sein können."