Die Bochumer Advanced Digital Network Distribution GmbH will dem Bedarf nach Managementlösungen für verteilte Umgebungen nachkommen und nimmt die Lösungen von ControlUp, mit Hauptsitz im kalifornischen Santa Clara und Entwicklungslabor in Israel, ins Angebot auf. ControlUp habe seit rund zwei Jahren einen völlig neuen, proaktiven Ansatz für die Überwachung, Analyse und Behebung von Problemen in klassischen, hybriden- und Cloud-Infrastrukturen, heißt es auch Bochum.

ControlUp scannt dazu die gesamte Enduser-Umgebung, analysiert Schwachstellen, zeigt Probleme auf, behebt diese soweit möglich automatisiert und stellt Optimierungsbedarf dar. Dies öffne Partnern Chancen, den Kunden mehr Produktivität, Komfort und Sicherheit zu bieten und gleichzeitig Cross- und Upselling-Angebote zu platzieren.

Bei Installation, Betrieb und Lizenzierung lässt ControlUp Partnern und Kunden freie Hand. Eine lokale Installation im Rechenzentrum als klassisches Abonnementmodell ist ebenso möglich wie die Nutzung als Cloud Service oder als Abo-Modell für MSPs. Rechtliche Rahmenbedingungen wie die Datenschutzgrundverordnung werden dabei jederzeit eingehalten, verspricht ADN.

Zielgruppen und -märkte

Service Provider können mehrere Mandanten mit einer gemeinsamen Backend-Infrastruktur betreuen und so ControlUp als Managed Service anbieten. Mit End-to-End-Monitoring könne die Verwaltung der Kundeninstallationen optimiert und die eigenen Services verbessert werden. ControlUp ist jedoch nicht nur für VDI- und Thin-Client-Umgebungen geeignet, es lässt sich auch in klassischen Infrastrukturen mit Fat Clients gewinnbringend einsetzen.

„Mit seinen umfangreichen Funktionen für das Management, die Automatisierung und das Troubleshooting in verteilten, heterogenen Umgebungen ist ControlUp das Schweizer Taschenmesser für End-User-Computing und ein Meilenstein für die Erhöhung der Produktivität in IT-Abteilungen“, sagt Friedrich Frieling, Head of Virtual Infrastructure DACH bei ADN. „Citrix-Partner haben mir die Lösung wärmstens empfohlen – und ich war von Anfang an begeistert.“

Schulung und Support

Darüber hinaus unterstützt ADN seine Partner dabei, mithilfe von ControlUp neue Businessmodelle zu entwickeln und stellt die dafür notwendigen technischen Ressourcen zur Verfügung. Wer tiefer in die Automatisierungspotenziale von ControlUp einsteigen will, wird zukünftig Ausbildungsangebote über die ADN-Akademiestandorte sowie virtuelle Schulungen nutzen können.

„Als moderne Automatisierungs-, Analyse- und Managementplattform für EUC bietet ControlUp Systemhäusern den idealen Einstieg in das Managed Service-Geschäft“, ergänzt Frieling. „Wir helfen gerne, diese Transformation erfolgreich zu meistern.“

„Partner können gemeinsam mit dem Kunden einen Proof-of-Concept durchführen, um Schwachstellen aufzudecken und Optimierungspotenziale zu identifizieren“, so Felix Alvarez, Country Manager DACH bei ControlUp. „Wir haben Kunden, die ControlUp mithilfe des Partners in einer halben Stunde installieren und nutzen konnten. Eine Testversion mit vollem Funktionsumfang ist kostenlos.“

„Wir haben massiv in eine deutsche Cloud investiert und können unsere Services DSGVO-konform aus Rechenzentren in Frankfurt am Main anbieten“, ergänzt Alvarez.

Mehr zum neuen Partner von ADN und seinen Produkten findet sich unter diesem Link.