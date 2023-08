Der IT-Händler AfB gGmbH ist bekannt für den Vertrieb nachhaltiger, fair produzierter und langlebiger Hardware. Das Fairphone 4 mit 5G passt zum ökologischen und sozialen Konzept des badischen Inklusionsunternehmens, das mit der Neuware sein Sortiment aus gebrauchter IT ergänzt. Die dazu passende Original Softcase-Schutzhülle sowie True-Wireless-Kopfhörer des Herstellers sind ebenfalls erhältlich.

Ökologisch und sozial

Die gemeinnützige AfB refurbished nicht nur gebrauchte IT-Hardware wie Smartphones, Notebooks, Tablets sowie IT-Zubehör und spart so gegenüber der Neuproduktion Emissionen und Rohstoffe ein, sie fördert auch eine sozial gerechtere Arbeitswelt. Die 600 Köpfe starke AfB-Belegschaft an den 20 Standorten in der DACH-Region, Frankreich und der Slowakei besteht zur Hälfte aus Menschen mit Behinderung. Damit kann die ITK-Beschaffung über AfB insbesondere eine Alternative für Behörden und Unternehmen sein, die mehr soziale Teilhabe in der Arbeitswelt unterstützen wollen.

"Das umweltfreundliche Smartphone passt perfekt in unser Portfolio: Grüne Hardware, die fair produziert wird und länger genutzt werden kann, Rohstoffe einspart und Emissionen vermeidet", erklärt Dominik Gomer, Head of E-Commerce bei AfB social & green IT. "Das Fairphone kann man im AfB-Onlineshop daher guten Gewissens jetzt auch fabrikneu kaufen."

Bei der Herstellung des Ökohandys werden Rohstoffe aus Recycling-Quellen wie beispielsweise Fairtrade-Gold genutzt. Auch setzt sich die niederländische Fairphone B.V. für faire Arbeitsbedingungen innerhalb der Lieferkette ein. Zudem ist der modulare Aufbau des Smartphones auf leichte Reparatur und lange Nutzungsdauer mit längeren Software-Updates ausgelegt. Die Bauteile Rückseite, Display, Hörmuschel, Lautsprecher, USB-C-Anschluss, Frontkamera, Hauptkamera sowie Akku sind nicht verklebt, als Ersatzteile verfügbar und können vom Anwender mühelos geöffnet und kostengünstig selbst repariert werden.

Preise und Verfügbarkeit

AfB bietet das Fairphone 4 ab sofort in seinem Onlineshop mit 128 GB ab derzeit 539 Euro und für 609 Euro mit 256 GB an. Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.