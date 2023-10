Seit einigen Tagen wird das neue iPhone 15 ausgeliefert und inzwischen kursieren auch erste Tests - etwa der Akkutest von "Mrwhosetheboss", in dem der Youtuber die Batterielaufzeiten verschiedener iPhones miteinander vergleicht; konkret ist das die gesamte iPhone-15-Reihe, das iPhone 14, das 14 Pro Max und der bisherige Spitzenreiter, das iPhone 13 Pro Max.

Während die meisten Resultate weitestgehend ausfallen, wie erwartet, gibt es zwei Überraschungen - eine gute und eine schlechte.

Die gute Nachricht

Das iPhone 13 Pro Max wurde vom Spitzenplatz verdrängt - es steht nun nur noch an dritter Stelle, gefolgt vom iPhone 14 Pro Max. Auf Platz zwei steht jetzt das iPhone 15 Pro Max (hier im Test), das mit einer Akkulaufzeit von 11 Stunden und 41 Minuten im Test gut 20 Minuten länger durchgehalten hat als der bisherige Spitzenreiter mit 11 Stunden und 19 Minuten.

Viel überraschender jedoch ist der neue erste Platz: Auf den setzt sich in diesem Jahr das iPhone 15 Plus (hier im Test), und zwar nicht nur mit Haaresbreite, sondern, mit einer Gesamtzeit von 13 Stunden und 19 Minuten, mehr als anderthalb Stunden länger als das iPhone 15 Pro Max (und genau zwei Stunden länger als das iPhone 13 Pro Max). Damit ist das Plus-Gerät nicht nur Spitzenreiter in diesem expliziten Vergleich, sondern auch das iPhone mit der längsten Batterielaufzeit aller Zeiten.

Die schlechte Nachricht

Fast schon enttäuschend fällt hingegen das Ergebnis vom iPhone 15 Pro aus. Dieses hält im Test nämlich nur 9 Stunden und 20 Minuten aus und landet somit auf Platz 6, nur 18 Minuten vor dem iPhone 14 (9:02). Wer als Pro-User auf Pro-Akkulaufzeit gehofft hat, wird hier regelrecht enttäuscht - besonders, da das iPhone 15 Pro Max fast zweieinhalb Stunden länger durchhält.

Perspektivisch dürfte dieser Umstand dazu beitragen, dass die Lücke bei den Verkaufszahlen zwischen Pro und Pro Max im Verlauf des Jahres noch größer wird als jetzt schon. Erstmals seit Einführung der Pro- und Pro-Max-Modelle ist der Unterschied dieses Jahr von vornherein größer als bisher, denn das iPhone 15 Pro Max ist nicht nur größer, sondern hat auch eine Art Periskop-Kamera mit 5-fach-Zoom.

So hat "Mrwhosetheboss" getestet

Für die Tests hat der Youtuber keine rein synthetischen Tests hergezogen, sondern alltäglichen Gebrauch simuliert: Ein bisschen Tiktok, ein bisschen Arbeit, ein bisschen spielen - bis der Akku aufgibt. Das Ganze ohne Mobilfunk und stumm, dafür mit eingeschalteten WLAN, Bluetooth und relativ hoher Helligkeit.

Wir haben die konkreten Akkulaufzeiten in einer Tabelle zusammengefasst:

iPhone-Modell Akkulaufzeit (Stunden:Minuten) 1. iPhone 14 Plus 13:19 2. iPhone 15 Pro Max 11:41 3. iPhone 13 Pro Max 11:19 4. iPhone 14 Pro Max 10:54 5. iPhone 15 09:57 6. iPhone 15 Pro 09:20 7. iPhone 14 09:02

Das komplette, rund 10 Minuten lange Video können Sie hier ansehen:

(Macwelt)