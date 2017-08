Nachdem Wortmann bereits seine neuen Auszubildenden willkommen geheißen hat, begrüßt nun auch Also die neuen Fachkräfte für den Channel. Zum ersten August traten 23 neue Azubis in Soest und einer in Osnabrück ihre neue Arbeit an. Zum 1. September kommen noch weitere acht an den Standorten in Braunschweig und Straubing hinzu. Damit sind dann insgesamt 98 Azubis bei Also Deutschland beschäftigt.

Zu den neuen Also-Auszubildenden gehören Abiturienten, Absolventen der Höheren Handelsschule, Realschüler und ehemalige Studenten. Sie werden in diversen Berufen ausgebildet, darunter zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Fachinformatiker Systemintegration bzw. Anwendungsentwicklung, IT-Systemkaufmann, Fachlagerist und Handelsfachwirt. Erstmalig bildet Also auch den Beruf Mediengestalter am Standort Soest aus.

Nachwuchs aus eigenen Reihen

Reiner Schwitzki, Geschäftsführer der Also Deutschland GmbH, kennt die Bedeutung einer fundierten Ausbildung im eigenen Haus: "Traditionell ist das Engagement von Also für Auszubildende sehr groß, da wir damit den eigenen Fachkräfte-Nachwuchs sichern und das schon seit Jahren mit sehr großen Erfolg", erklärt er.

In diesem Jahr wird erstmals auch ein ehemaliger Flüchtling aus Syrien seine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann in Soest antreten.

Um den Newcomern den Einstieg zu erleichtern, hat Also ein Kick-Off-Treffen veranstaltet. "Wir freuen uns viele motivierte junge Menschen bei ihrem Berufsstart zu begleiten", erklärt Reiner Schwitzki.