Mit rund 4.800 Teilnehmern ist die Also-Hausmesse Channel Trends and Visions mit einem leichten Besucherplus zu Ende gegangen. Im Vorjahr zählte der Distributor und Service-Anbieter etwa 4.700 Besucher. Damit hat sich der Umzug von Bochum nach Düsseldorf gelohnt.

Erstmals fand die Messe auf dem ehemaligen Industriegelände Areal Böhler statt. Wo einst Edelstahl produziert wurde, demonstrierten über 150 Aussteller an ihren Messeständen auf mehr als 10.000 Quadratmetern nun Produkte und Lösungen für den ITK-Channel.



Charmante Begrüßung der Gäste in der neuen CTV-Location.

Das Areal Böhler in Düsseldorf ist der neue Standort der Also-Hausmesse CTV.

Die Location ist neu - der Schriftzug bleibt.

Also-CEO Gustavo Möller-Hergt referiert in seiner Keynote über Gegenwart und Zukunft des Konzerns.

Das LG-Team ist bereit für den Händleransturm.

Wo früher Edelstahl geschmiedet wurde, zeigen heute IT-Spezialisten ihre Produkte und Lösungen.

Simone Blome-Schwitzki, Sprecherin der Geschäftsführung bei Also übergibt Elmar Eperiesi-Beck von Eperi den von Also ausgelobten Start-Up Award.

Server-Spezialist Axel Böhme freut sich, dass er mit Inspur einen neuen Arbeitgeber und mit Managing Director John Zhang einen kompetenten Kollegen gefunden hat.

Also-3D-Druck-Experte Rudolf Ehrmanntraut mit einer der noch kompakteren HP-3D-Drucker.

Am Intel-Stand können die Besucher ihre Fahrkünste ohne Blechschäden in der Virtuellen Realität auszuprobieren.

Noch dient der Lancom-Zeppelin nur Werbezwecken und nicht zur optimierten WLAN-Abdeckung.

Geballte Dokumentenscannerkompetenz: Roland Kastner und Reinhold Hirschauer (beide Fujitsu / PFU).

Bringen Glanz in die Messehalle: Die Promotorinnen des Data-Center-Spezialisten Vertiv.

Prominenter Speaker bei der CTV: Start-Up-Investor Frank Thelen.

Zwei von über 4.000 Besucher: Peter Straube Alexander Asmussen vom Hamburger Systemhaus Plenium.

Aus Toshiba Notebooks werden Dynabooks, wie man am CTV-Messestand bereits erkennen kann.

Die Also-Geschäftsführung mit Andreas Ruhland und Simone Blome-Schwitzki drückt für den Fotografen noch einmal die Schulbank.

Mit neu formierter Vertriebsmannschaft will Vertiv im Data-Center-Geschäft durchstarten: Ismayil Basusta, Katja Neumann, Tanja Angermaier, Edgar Hiller und Joachim Fischer.

Nick Ahbin und Björn Rosander vom skandinavischen Peripherie-Hersteller Contour zeigen ergonomische Tastaturen und Mäuse.

Original und Karikatur: Stefan Knerrich Michael Plum (beide APC by Schneider Electric).

Viele Netzwerkhersteller haben vor allem Kabel im Kopf.

Das Samsung-Standpersonal ist in bester Messelaune.

Bei Cisco können die Reseller an der Torwand einen Kickertisch gewinnen.

Dinosaurier trifft Digisaurier.

VR-Balanceakt am Huawei-Stand.

Florian Candas (AVM), Bernd Rademacher (Also), Marco Tesch-Slaby und René Graf-Zucht (beide AVM) präsentieren die Vorzüge der Fritzboxen.

Sophos: Lächeln für die Sicherheit.

Abgerundet wurde das Programm durch Vorträge von Frank Thelen, bekannt aus dem TV-Format "Höhle des Löwen" zum Thema Chancen frühzeitig erkennen und ergreifen sowie von Prof. Dr. Marco Gercke, der Einblick in die aktuellsten Entwicklungen der KI bis hin zum Quantum Computer sowie in aktuelle Bedrohungen durch Cyber-Angriffe gab. Natürlich ließ es sich Also-CEO Gustavo Möller-Hergt nicht nehmen, vor vollem Haus über Gegenwart und Zukunft des Also-Konzerns zu referieren. In seiner Keynote appellierte er zudem an die Fachhandels- und Systemhausvertreter, sich nicht den Trends der Branche zu verschließen: "Folgen Sie dem technologischen Wandel, sonst werden Sie nicht mehr wettbewerbsfähig sein", warnte der Also-Konzernchef.