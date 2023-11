Viele Also-Mitarbeiter werden sich mit Schrecken an den März 2020 zurückerinnern: Alles war vorbereitet für die Hausmesse Channel Trends + Visions (CTV) auf dem Areal Böhler in Düsseldorf. Die Messestände waren aufgebaut, das Catering bestellt und die Party für den Abend durchgeplant. Doch es kam alles anders.

Bis zuletzt hatte man gehofft, dass man trotz der aufziehenden Corona-Pandemie die Messe noch über die Bühne bringen könnte. Doch letztendlich war es die Vernunft und das Verantwortungsgefühl des Veranstalters, das Also dazu bewegte, die letzte große Distributionshausmesse in Deutschland in den virtuellen Raum zu verlegen (ChannelPartner berichtete).

Die ganze Palette zeigen

Nach weiteren Ausgaben im virtuellen und hybriden Format wagte Also in diesem Jahr hierzulande den CTV-Neustart, allerdings als Roadshow an vier Standorten, inklusive der Also-Traditionsveranstaltungen zum Gäubodenvolksfest in Straubing und zur Allerheiligenkirmes in Soest. Für Also-CCO Mike Rakowski hatte das Roadshow-Format durchaus Vorteile: "So konnten wir zu unseren Partnern in die Region kommen", erzählt er. Damit hatte der Chief Customer Officer auch die Möglichkeit, mit möglichst vielen Partnern ins Gespräch zu kommen. Man habe "viel positives Feedback" dafür bekommen, berichtet Rakowski im Rahmen der letzten CTV-Roadshow-Station in Soest.

Trotzdem will Also nun wieder zu einer zentralen Veranstaltung zurückkehren. "Wir konnten nicht unsere gesamte Palette zeigen", erklärt Rakowski. Auch habe es Stimmen seitens der Handelspartner und Hersteller gegeben, die sich wieder eine große CTV wünschen.

Die Channel Trends + Visions 2024 soll in Düsseldorf stattfinden. Den genauen Termin und weitere Details will Also noch vor Jahresende bekannt geben.

Mehr dazu:

Also-Geschäftsführer Mike Rakowski: "Wir wissen, wie beliebt die Also CTV war"

CTV in Straubing: Das Also-Come-back auf dem Gäubodenvolksfest

Also-CEO: Gustavo Möller-Hergt will aufhören