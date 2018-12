Kurze Produktzyklen führen mitunter dazu, dass Produkte, die bald abgekündigt werden, bei den Distributoren noch auf Lager liegen. Um Platz für neue Ware zu schaffen, haben Also und HP einen "Garagenverkauf" angekündigt.

Um einer Überalterung der Lagerware zuvorzukommen, lädt der "HP Garage Sale" bei Also Deutschland zum Stöbern ein und soll so die Kaufentscheidung mit verlockenden Angeboten erleichtern. Also-Fachhandelspartner können so von zusätzlichen, attraktiven Margen profitieren, indem sie zu den vergünstigen Aktionspreisen einkaufen, während der Verkaufspreis für den Endkunden unverändert bestehen bleibt.

Der Online-Garagenverkauf bei Also umfasst HP-Produkte aus den Kategorien Notebooks, Workstations, HP Printing, Retail Solutions und Softwarelösungen bis hin zu diversen Zubehör-Artikeln. Der Name der Aktion, "Garage Sale", ist bewusst gewählt und soll daran erinnern, dass Hewlett-Packard 1939 in einer Garage im kalifornischen Palo Alto von Bill Hewlett und Dave Packard gegründet wurde. Daraus ging dann der heutige Weltkonzern hervor, der mittlerweile aus drei Unternehmen besteht: HP Inc., Hewlett Packard Enterprise (HPE) und Agilent Technologies.

Weitere Informationen gibt es unterwww.also.de/hp/garagesale.