Die Deutsche Telekom hat im ersten Quartal 2019 279 neue LTE-Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen. Alle diese Standorte werden nun erstmalig mit LTE versorgt. Laut Telekom können damit rund 171.000 zusätzliche Kunden ab sofort auf das schnellere LTE-Netz zugreifen. Die Bevölkerungsabdeckung soll damit 97,6 Prozent betragen.



Der weitere Ausbau der LTE-Netzabdeckung ist besonders angesichts der derzeit laufenden 5G-Frequenzenversteigerung wichtig. Denn bei aller Euphorie um 5G vergisst man leicht, dass für die nächsten Jahre 4G/LTE die Grundlage für die weitere Entwicklung des Mobilfunknetzes bleiben wird.



Deshalb geht der LTE-Ausbau weiter: Die Deutsche Telekom will die Zahl der Mobilfunk-Standorte in Deutschland von jetzt (April 2019) 29.000 auf 36.000 im Jahr 2021 erhöhen. Die Bevölkerungsabdeckung soll so im laufenden Jahr auf 98 Prozent wachsen.

Liste der Städte und Kommunen

Die Telekom hat unter anderem in den folgenden Städten und Kommunen ihr LTE-Netz neu aufgebaut oder erweitert: Aach, Aalen, Ahorn, Aichach, Aichhalden, Aidlingen, Albbruck, Alfeld, Altena, Ammersbek, Arnsberg, Arnstein, Arrach, Aschau, Attendorn, Bad Bellingen, Bad Driburg, Bad Kleinen, Bad Krozingen, Bad Münder, Bad Oeynhausen, Bad Sachsa, Baden-Baden, Baesweiler, Balingen, Balve, Bausendorf, Bebertal, Beckum, Bergisch Gladbach, Bergkamen, Bielefeld, Blaustein, Blumberg, Bocholt, Bockenem, Böhmenkirch, Bonndorf, Boxberg, Boxberg/O.L., Breege, Bremen, Bretten, Britz, Burbach, Byhleguhre-Byhlen, Castrop-Rauxel, Dassel, Dietzenbach, Ehingen, Ehrenburg, Eime, Ennigerloh, Eppertshausen, Erftstadt, Eschweiler, Essen, Everswinkel, Feldberg, Frankfurt (Oder), Freiburg, Friedeburg, Friedrichshafen, Fröndenberg/Ruhr, Fußgönheim, Gaggenau, Gaiberg, Gammertingen, Garbsen, Gielow, Giesen, Gohrisch, Görlitz, Grafenau, Grenzach-Wyhlen, Großbottwar, Großefehn, Großhartmannsdorf, Gundelfingen, Guxhagen, Hagen, Hagnau, Haibach, Hamburg, Hamm, Hardt, Haren, Hecklingen, Hemmingen, Heppenheim, Herdecke, Herrsching, Hessisch Oldendorf, Heyerode, Hollingstedt, Horb, Hornbach, Höxter, Hügelsheim, Hünfeld, Ipsheim, Iserlohn, Isselburg, Judenbach, Kamen, Karben, Karlsruhe, Kehrig, Kell am See, Kindenheim, Kirchlengern, Kleve, Konstanz, Kressbronn, Lage, Lahr, Lam, Lampertheim, Landsberg am Lech, Langenargen, Lauchhammer, Lengede, Lenzkirch, Leonberg, Leutkirch, Leverkusen, Lichtenstein, Lingenfeld, Lippetal, Löffingen, Lörrach, Losheim am See, Lutzingen, Marienberg, Marktheidenfeld, Marl, Maßbach, Memmingen, Minden, Mönchweiler, Morsbach, Mutlangen, Nagold, Neuburg, Neuenburg, Neuhütten, Neumarkt-Sankt Veit, Neunkirchen-Seelscheid, Neustadt, Nieblum, Norderstedt, Nordhorn, Nordstemmen, Oberhausen, Oberndorf, Oberried, Oberstaufen, Obersulm, Obertaufkirchen, Oerlinghausen, Offenbach, Offenburg, Ohlsbach, Oranienbaum-Wörlitz, Ottenstein, Overath, Paderborn, Perl, Petersberg, Petershagen, Pirmannsteinerhof, Pirna, Plettenberg, Regensburg, Reichenau, Reichshof, Reinbek, Renningen, Rheinfelden, Rheinmünster, Rohrbach, Römerberg, Romrod, Rösrath, Rostock, Rottenburg, Sankt Augustin, Sarzbüttel, Sassenburg, Schadeleben, Schafstedt, Schallbach, Scheßlitz, Schlangen, Schongau, Schonungen, Schorndorf, Schwäbisch Hall, Schwabsoien, Schwanau, Schwedt/Oder, Schweich, Siegen, Sigmarszell, Silberstedt, Sinzheim, Sonthofen, Sprockhövel, Stadtallendorf, Stadtlohn, Steinbach, Steinebach/Sieg, Stolberg, Stößen, Straubenhardt, Stuttgart, Sulz, Sulzbach-Rosenberg, Surberg, Sylt, Thale, Thiessow, Timmaspe, Traunstein, Überlingen, Üdersdorf, Uhingen, Unna, Uslar, Velen, Vellmar, Viersen, Vöhl, Vöhringen, Wachtberg, Waidhaus, Waldfischbach-Burgalben, Waldshut-Tiengen, Warmsen, Warnkenhagen, Weidenthal, Weiding, Weil am Rhein, Weinheim, Weiskirchen, Wendeburg, Wermelskirchen, Wernau, Westerheim, Westerkappeln, Wetter, Wiehl, Willebadessen, Winnweiler, Winterbach, Wipperdorf, Wismar, Wohltorf, Wolfsburg, Wolmirsleben, Woltersdorf, Worpswede, Wülknitz, Wustermark, Zempin, Zeulenroda-Triebes, Zingst und Züsch.