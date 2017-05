Die Nexus Group macht Anders Berg zum neuen Chief Financial Officer. Seine neue Tätigkeit als Mitglied der Konzernleitung beginnt am 1. Juli 2017. Berg folgt auf Magnus Karlsson.

Berg bekleidete im Verlauf seiner Karriere schon einige Führungspositionen in Schweden. So war er unter anderem Vice President und Leiter der Finanzen bei Investor, einem schwedischen Investmentunternehmen, welches Beteiligungen an ABB, Ericsson, Saab oder Husqvarna hält. Außerdem war er als CFO für die Orc Group sowie bei der Swedbank und bei Bisnode tätig. Berg kommt von Cleanergy, einem Anbieter nachhaltiger Energielösungen, wo er als Interim-Finanzchef im Management wirkte.

"Anders Berg bringt genau die richtigen Qualifikationen mit, um Nexus weiter voranzubringen", kommentiert CEO Lars Pettersson. "Unser bisheriger CFO, Magnus Karlsson, widmet sich neuen Aufgaben. Es freut mich, dass wir mit Anders Berg einen so kompetenten und erfahrenen Experten gewinnen konnten."

"Nexus verfügt über hervorragende Lösungen und Produkte für einen schnell wachsenden Markt und eine erstklassige Unternehmenskultur. Ich habe bereits mit Lars Pettersson zusammengearbeitet und freue mich auf die neuen Herausforderungen", erklärt Anders Berg. (KEW)