Für die Betreuung seiner Herstellerpartner hat Exclusive Networks sein Team verstärkt. Neuer Director Vendor Management Deutschland wird ab 1. August 2022 Andreas Litric, der mit seiner langjährigen Distributionserfahrung die Betreuung der Hersteller des Security-VADs verantwortet. Litric wechselt von Arrow ECS zum VAD, wo er in den letzten 15 Jahren unter anderem als Manager für Produkte, im Business Development oder in der Abteilung Virtualisierung und Cloud tätig war. Zuletzt verantwortete er dort als Head of Business Group Enterprise Software die Geschicke der Abteilung.

Auf einer Linie mit Exclusive Networks

Neuzugang Litric ist seit langem überzeugt von einem lösungs- und bedarfsorientierten Ansatz rund um die Themen Cybersicherheit, Cloud, Datenanalyse und digitale Arbeitswelten, teilt sein neuer Arbeitgeber weiter mit. Damit sei er genau auf der Line von Exclusive Networks, die etwa mit der Allianz von XDR-Lösungen oder mit X-OD, der On-Demand-Plattform für Partner, auf das Zusammenspiel passender Hersteller setzt.

"Andreas ist trotz seiner jungen Jahre ein 'alter Hase' in der Distribution", stellt Marcus Adä, Geschäftsführer von Exclusive Networks Deutschland und Regional Manager DACH, fest. "Wir sind sehr glücklich, dass er diesen Bereich bei uns übernehmen wird, denn seine Vorstellung zur partnerschaftlichen und engen Zusammenarbeit mit unseren Herstellern liegt voll auf unserer Linie."

"Heute stehen im Security- und Cloud-Umfeld nicht mehr einzelne Produkte im Vordergrund, sondern Gesamtlösungen, für die Technologien verschiedener Hersteller und Anbieter miteinander verbunden werden", betont Andreas Litric, der neue Director Vendor Management Deutschland von Exclusiv Networks.