Sie wollen wissen, was sich in Sachen Android und iOS tut? Dann lesen Sie im TecChannel Compact was die neuen Betriebssysteme Android 13 und iOS 16 bringen. In der aktuellen Ausgabe finden Sie alle Informationen zu den aktuellen Versionen und erfahren was sich verändert hat. Sowohl Android-User als auch iOS-Nutzer erhalten Tipps, um ihre Smartphones optimal nutzen zu können. Auch alte Smartphone-Hasen kommen im neuen TecChannel Compact nicht zu kurz: So erfahren Sie etwa wie Apple Carplay im Auto genutzt wird und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

Die aktuelle TecChannel-Compact-Ausgabe versorgt die Leser auch mit Informationen und Tipps rund um die mobile Hardware und stellt interessante Smartphones und Tablets vor. Ein eigenes Kapitel ist dem Thema Sicherheit gewidmet - in Zeiten von Ransomware und immer ausgeklügelteren Phishing-Methoden eine spannende Lektüre. Zudem erfahren Sie alles, was Sie über App-Berechtigungen wissen müssen. Praktische Ratschläge für den Umgang mit Smartphone und Tablet im Alltag runden das thematische Angebot ab.

Diese Themen finden Sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 09/2022:

NEU: Android 13, iOS 16 und iPad-OS 16

Smartphone: Android 13 - das bringt das neue OS

Smartphone: Android 13 - Google erlaubt Streaming von Apps

Smartphone: iOS 16 ist da - die 9 wichtigsten Features

iOS-16-Funktionen: Diese Features gibt es nur für neue iPhones

iOS 16: Exklusive Features für neue(re) Modelle

Smartphone: iOS 16 - neuer iPhone-Sperrbildschirm erklärt

Smartphone: iOS 16 erlaubt eSIM-Transfer

Feature in iOS 16: Nachrichten nach Versenden bearbeiten

Fokus-Modus in iOS 16: So filtern Sie Unwichtiges

Neue Anmeldemethode: Wie iOS 16 mit Captchas umgeht

iPadOS16: Vier Features für ein neues Tablet-Erlebnis

Trends

Apple Pay Later: Wie wichtig ist das neue Bezahlsystem?

VR/AR: iOS 16 - U1-Chip arbeitet mit ARKit zusammen

iPhone in 20 Jahren: Was Apple für die Zukunft plant

Smartphone: EU- USB-C wird zur Pflicht für alle Handys ab Herbst 2024

Smartphone: Sony stellt 1-Zoll-Sensor für Smartphone-Kameras vor

Sicherheit

Test: Die besten Antivirus-Programme 2022 für Android

Test: Android-Schutz-Apps für Unternehmen im Test

Vom Profi: Sicherheits-Tipps für Smartphone-Besitzer

Ratgeber: App-Berechtigungen im Check - worauf Sie achten müssen

Für iOS, iPadOS und MacOS: Wie Apple Single Sign-On verbessert

Mobile Device Management: Wie Apple die Verwaltung mobiler

Geräte verbessert

Praxis

Smartphone: Das sind die besten Android-Smartphones

Tablet: Die besten Android-Tablets im Test

Kaufberatung: iPhone SE bis iPhone 13: Welches iPhone soll ich kaufen?

iPad: Warum ein iPad Mini besser ist als ein iPad Pro

Smartphone: Ist Schnellladen schädlich für den Handy-Akku?

Smartphone: Apple Carplay im Test - Funktionen, Apps,

Nachrüstlösungen, wireless Carplay

Tipps & Tricks

