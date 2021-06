Das Magdeburger AV-Test Institut hat 21 Antivirusprogramme geprüft, die ihre Hersteller zur Zertifizierung eingereicht hatten. Die ausführlichen Tests haben im März und April 2021unter Windows 10 Pro (64 Bit) stattgefunden. Gegenüber dem vorherigen Test vor zwei Monaten ist das Testfeld bis auf einige Versionsänderungen gleich geblieben. Den Testbericht der Schutzlösungen für Unternehmen finden Sie hier.



Die besten AV-Programme in der Kurzübersicht:

Von den 21 getesteten Produkten haben diese 14 Kandidaten die volle Punktzahl von 18 Punkten erzielt:





Geprüft wird wie üblich in den drei Kategorien Schutzwirkung, Geschwindigkeit und Benutzbarkeit. Die Schutzprogramme müssen knapp 17.000 Schädlinge erkennen und abwehren, die nicht älter als vier Wochen sind. Zudem werden sie im so genannten Real-World-Test mit 278 tagesaktuellen Schädlingen konfrontiert (0-Day-Malware). Die Tester prüfen, wie sehr die Antivirusprogramme gängige Alltagsabläufe ausbremsen, etwa den Aufruf von Web-Seiten, Downloads, das Kopieren von Dateien oder die Installation und Benutzung legitimer Software. Die Bewertung der Benutzbarkeit ergibt sich aus Fehlalarmen, die bei solchen Vorgängen auftreten. Die Software wird mit Standardeinstellungen geprüft und kann alle Register ziehen, einschließlich Cloud-Funktionen.

In jeder Kategorie gibt es maximal sechs Punkte, in der Summe also höchstens 18. Diejenigen Produkte, die insgesamt mindestens zehn Punkte und in jeder Kategorie wenigstens einen Punkt erreichen, erhalten ein Zertifikat. Zusätzlich vergibt AV-Test das Prädikat „Top Product“ für Lösungen, die in allen Testkriterien hervorragend abschneiden und insgesamt 17,5 Punkte oder mehr erzielen.



Die Testergebnisse

Die Mindestanforderungen für ein AV-Test-Zertifikat haben alle Kandidaten mühelos erfüllt. Die vollen 18 Punkte haben diesmal 14 Produkte erreicht – das sind zwei Drittel. Darunter ist auch Microsoft Defender Antivirus (vormals Windows Defender), das bei Windows 10 serienmäßig enthalten ist. Knapp dahinter folgen drei weitere Produkte, die nur einen halben Punkt eingebüßt haben. Diese 17 Schutzlösungen erhalten das AV-Test-Prädikat „Top Product“ – das sind mehr als drei Viertel des Testfelds. An der Spitze geht es also nach wie vor eng zu. Erst am Ende der Ergebnistabelle lassen die Leistungen deutlich nach.

Diese Antivirushersteller unterstützen weiterhin Windows 7

In diesem Test haben 16 von 21 Antiviruslösungen die vollen sechs Punkte für die Schutzwirkung erzielt. Die überwiegende Mehrheit der Produkte in diesem Test bietet eine gute bis sehr gute Malware-Erkennung. Nur Vipre, Microworld und PC Matic können da nicht mithalten. Bei Northguard steckt Kaspersky-Software in der Schachtel, nur eine Versionsnummer älter, und liegt gleichauf mit dem Original.

Ausgebremst: Wird der PC langsamer?

AV-Test hat die Bremswirkung der Schutzprogramme auf einem Standard- und einem High-End-PC geprüft. Meist sind zwar Unterschiede zwischen beiden Rechnern messbar, im Alltag jedoch kaum zu spüren. Bei Avira fällt die angezogene Handbremse beim Aufruf populärer Websites auf, auch G Data, Trend Micro sowie Kaspersky und Northguard bremsen ein wenig beim Surfen. Bei der Installation gängiger Software bremsen vor allem Bullguard und McAfee. Bei Kopiervorgängen, getestet mit über 7000 Dateien, bleiben alle recht unauffällig, ebenso bei Downloads.

Falscher Alarm: So oft gibt es Fehlalarme

Seit längerer Zeit fällt PC Matic (vormals PC Pitstop) durch häufige Fehlalarme auf, hat sich jedoch etwas gebessert. Diesmal sind es 12 Fehldiagnosen, die meisten bei der Installation und Benutzung gängiger Software. Es folgen Microworld eScan mit acht, Bitdefender mit sieben und Vipre mit fünf falsch positiven Befunden. Avira, Bullguard, ESET, F-Secure, Kaspersky, Northguard und Protected.net zeigen, dass man alle Tests absolvieren kann, ohne auch nur einmal falschen Alarm auszulösen.



Während beim Surfen im Web auch diesmal wieder kein einziges Programm Fehlalarme produziert hat, haben bei System-Scans (vollständige Prüfung eines sauberen Systems) viele Kandidaten mindestens einmal fälschlich Alarm geschlagen. Die Fehlerquote der meisten Produkte liegt an der Grenze des Erträglichen oder darunter – gemessen daran, dass beim System-Scan über 1,8 Millionen virenfreie Programmdateien zu überprüfen waren.







Fazit

Einen klaren Sieger gibt es auch in diesem Test nicht, dafür ist die Spitze zu breit. Verlierer gibt es dennoch: Vipre hat in der jüngeren Vergangenheit meist mit einer deutlich besseren Malware-Erkennung gepunktet, diesmal jedoch, wie schon beim vorherigen Test, im Real-World-Test zu viele Schädlinge durchgelassen. Auch Microworld eScan und PC Matic schwächeln hier. Mit Avast Free Antivirus und Microsoft Defender sind auch zwei Gratis-Produkte in der Spitzengruppe.



Die Ergebnistabelle ist nach der letzten Spalte sortiert. Darin haben wir mehr Gewicht auf die Schutzwirkung gelegt (60 Prozent), während AV-Test alle drei Kategorien gleichrangig wertet (vorletzte Spalte). Das hat in diesem Test allerdings keinen Einfluss auf die Reihenfolge, die auch diesmal nur eine Momentaufnahme ist.

Die ausführlichen Ergebnisse dieses und früherer Tests finden Sie auf der Website des AV-Test Instituts.

Punkte gesamt mit Gewichtung Hersteller/Produkt/Version Schutz Geschwindigkeit Benutzbarkeit 1:1:1 60:20:20 AhnLab V3 Internet Security 9.0 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 Avast Free AntiVirus 21.10 & 21.2 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 AVG Internet Security 21.10 & 21.2 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 BullGuard Internet Security 21.0 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 Eset Internet Security 14.0 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 F-Secure SAFE 17.9 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 G Data Total Security 25.5 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 Kaspersky Internet Security 21.3 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 Malwarebytes Premium 4.3 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 McAfee Total Protection 24.1 & 24.2 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 Microsoft Windows Defender 4.18 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 Northguard Security 20.0 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 NortonLifeLock Norton 360 22.21 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 Protected.net Total AV 5.14 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 Avira Internet Security 1.0 & 1.1 6,0 5,5 6,0 17,5 17,7 Bitdefender Internet Security 25.0 6,0 6,0 5,5 17,5 17,7 Trend Micro Internet Security 17.0 5,5 6,0 6,0 17,5 17,1 K7 TotalSecurity 16.0 5,5 6,0 5,5 17,0 16,8 Vipre Security VIPRE AdvancedSecurity 11.0 4,5 6,0 5,5 16,0 15,0 MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 4,0 6,0 5,5 15,5 14,1 PC Matic Inc. PC Matic 3.0 4,5 6,0 4,0 14,5 14,1