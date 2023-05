Auf Twitter werden die aktuellen Gerüchte rund ums iPhone 15 heiß diskutiert: "Das Ende einer Ära", sagen die einen. "Was macht das schon für einen Unterschied", sagen die anderen. Die Rede ist vom Mute-Button, dem Schalter für "Klingeln / Lautlos", der sich seit dem ersten iPhone von 2007 auf der linken Seite befindet. Im iPhone 15 soll nun aber Schluss damit sein.

Der bekannte Apple-Analytiker Ming-Chi Kuo vermutet, dass Apple ein Paar Taptic-Engines auf jeder Seite des Telefons hinzufügen wird, um das Gefühl einer klickbaren Taste zu imitieren. Dieses Gerücht veranschaulichen angebliche CAD-Dateien, die von ShrimpApplePro auf Twitter veröffentlicht wurden:

