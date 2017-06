Apple steht unter dem Druck des Gesetzgebers, Reparaturen des iPhone zu erleichtern und zu vergünstigen. Die Reaktion erfolgt: Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, will Apple 400 seiner proprietären Maschinen zur Behebung von Glasschäden an autorisierte Händler und Reparaturcenter in 25 Ländern schicken.

Den Anfang machen Filialen der Elektronikhandelskette Best Buy in den USA, eine Maschine steht bereits in einem Laden in Miami, in Kürze kommt eine weitere nach Sunnyvale, Kalifornien. Der Einsatz des von Apple "Horizon" genannten Werkzeugs war bisher auf die rund 500 Apple Stores und die zentrale Reparaturwerkstatt des Unternehmens beschränkt. In acht US-Bundesstaaten versucht sich die Legislative an Gesetzen über Reparaturrechte, die Technikhersteller dazu zwingen sollen, ihre geschlossenen Servicesysteme dem Wettbewerb zu öffnen. Apple und andere argumentieren mit Gerätesicherheit gegen das Vorhaben, nur die Hersteller und zertifizierte Betriebe könnten eine fachgerechte Reparatur gewährleisten.

Gegenüber Reuters dementiert Apple einen Zusammenhang zwischen dem Fair Repair Act und der Ausgabe der bisher geheimen Horizon-Maschine. Bisher hatte Apple nicht einmal deren Existenz bestätigt, nun aber die Presseagentur einen näheren Blick darauf werfen lassen. Die ersten 200 Exemplare sollen innerhalb der nächsten Monate ausgegeben werden, bis Ende des Jahres will Apple die Zahl verdoppeln. Weltweit hat der iPhone-Hersteller etwa 4800 Unternehmen als Reparaturdienstleister zertifiziert, nur dort kann es zu Garantie konformen Austausch defekter Teile kommen. Was passieren kann, wenn nicht von Apple autorisierte Werkstätten kritische Komponenten austauschen, mussten Besitzer des iPhone 6 im Frühjahr 2016 erfahren, als sie nach einem auf die Reparatur folgenden Update ihr Telefon wegen des Error 53 nicht mehr benutzen konnten. Nur die Horizon-Maschine sei in der Lage, dem Hauptprozessor des iPhone die Echtheit des mit dem Bildschirm ausgetauschten Fingerabdrucksensors zu bestätigen.

Mit der Weitergabe der Horizon-Maschine reagiert Apple laut Aussagen seines Senior Director of Service Operations Brian Nauman auf gestiegene Wartezeiten für Reparaturen in den Apple Stores. Pilotprojekte bei Retail-Partnern liefen schon seit gut einem Jahr.