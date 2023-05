Laut Leaker "@Analyst941" auf Twitter soll mit iOS 17 eine neue Maps Live Activity für den Sperrbildschirm verfügbar sein, und zwar für alle iPhone-Modelle. Auf diese Weise lassen sich Informationen von Maps abrufen, ohne das iPhone ständig entsperrt halten zu müssen.

Dazu würde auf dem Lockscreen eine kleine Version der Route zusammen mit den Navigationsanweisungen angezeigt, und nach dem Entsperren des Geräts wird es demnach einen nahtlosen Übergang zur normalen Maps-Ansicht geben. Während die Details der Route zu sehen seien, würde der Sperrbildschirm bis zum Entsperren des Geräts weiterhin andere Elemente angezeigt, mit Ausnahme von Widgets, heißt es dazu weiter. Benachrichtigungen sollen durch Wischen nach oben angezeigt werden, wobei diese sich über die Karte legen.

"Ob Sie es mögen oder nicht, Apple ist es egal - dies ist die neue Maps 'Live Activity' für den Sperrbildschirm (alle iPhones)", fasst "@Analyst941" dies pointiert zusammen:

Außerdem werde man ("angeblich", wie er selbst schreibt) die Karte auf die Größe des Musik-Players auf dem Sperrbildschirm minimieren und durch Antippen der Aktivität wieder maximieren können.Er habe das aber noch nicht selbst gesehen und auch noch nicht genug Details bekommen, um das zu zeigen. Insgesamt aber ist der Leaker sicher: "Ja, das kommt in iOS 17; bestätigt."

Love it or don’t, Apple doesn’t care - this is the new Maps “Live Activity” for Lock Screen (all iPhones).



- Seamless transition when unlocking.



- View notifications over the map by swiping up as usual.



- shows most Lock Screen elements until unlocked (except widgets afaik). pic.twitter.com/7PUwRUXgVx