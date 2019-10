Der Einstieg in das Geschäft mit Apple-Produkten soll beim Dornacher Distributor Ingram Micro einfacher werden. Mit dem "New Partner Enabling Program" bietet der Broadliner nun Händlern die Möglichkeit, die Produkte zunächst ohne Autorisierung und Mindestumsatz zu vertreiben. Das Programm startet ab sofort und gilt bis Ende März 2020. Die Reseller können also bis zu sechs Monate von der nun angelaufenen Pilotphase profitieren.

Der Distributor hat mit dem Programm insbesondere Reseller aus dem SMB-Segment im Visier. "Wir freuen uns sehr, mit dem exklusiven Pilotprogramm insbesondere den kleinen und mittelständischen Partnern den Start in das Apple-Geschäft wesentlich zu erleichtern und arbeiten gemeinsam mit Apple daran, den neuen Resellern auch im Anschluss an die Pilotphase einen attraktiven Bezugsweg für die Apple-Produkte bereitzustellen", erläutert Wolfgang Jung, Executive Director Core Solutions bei Ingram Micro.

Die Neueinsteiger sollen zudem durch attraktiven Konditionen, kostenlosen Trainings sowie umfangreichen Marketing Assets wie vorgefertigte Texte und Mailing-Vorlagen, bei der Vermarktung der Produkte unterstützt werden. Weitere Informationen zum New Partner Enabling Program von Apple und Ingram Micro erhalten Fachhandelspartner online unter https://de.ingrammicro.eu/apple-newpartner sowie telefonisch unter 089/4208-2121 oder per E-Mail an DE-Apple-NRR@ingrammicro.com .