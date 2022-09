"Als ich in Österreich aufgewachsen bin, gab's kein Internet", sagte der Unternehmer am Sonntag auf der Gründermesse "Bits & Pretzels" in München. "Da gab's kein iPhone, kein iPad, kein Computer, kein gar nichts. Also hatte ich Zeit zu denken."

Die meisten Menschen würden täglich im Schnitt zwei bis drei Stunden an ihren Geräten verbringen. Das sei eine Menge Zeit, in der man darüber nachdenken könnte, was man wolle. "Ihr braucht Zeit zu denken", sagte Schwarzenegger den Besuchern der Messe, "weg von Euren iPhones". (dpa/rs)