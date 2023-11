Den Status Microsoft Managed Partner verdankt Arrow ECS Deutschland dem Ausbau seiner Geschäftsbeziehungen, den Fähigkeiten und dem Know-how zur Bereitstellung von Microsoft-Lösungen für Unternehmen in Deutschland. Ab sofort profitieren Unternehmen vom Zugang zu den neuesten Programmen, Services, Supportangeboten und Lösungen des Herstellers. Darüber hinaus können sie auf die Unterstützung des Microsoft-Teams von Arrow zählen, verspricht der Distributor.

Microsoft-Spezialisten bei Arrow

"Wir freuen uns sehr, dass Arrow den Status eines Managed Partners in Deutschland erhält", erklärt Korbinian Steiner, Partner Development Manager bei Microsoft Deutschland. "Arrow genießt auf dem deutschen Markt einen sehr guten Ruf und wir freuen uns sehr darauf, allen Kunden in Deutschland gemeinsam die am besten passenden Lösungen und Dienste von Microsoft anzubieten."

"Dieser Status ist eine wichtige Anerkennung der hervorragenden Leistungen unseres engagierten Microsoft-Teams in den letzten Jahren", so Mathias von Bescherer, Geschäftsführer von Arrow Enterprise Computing Solutions Deutschland. "Dank unserer intensiven Zusammenarbeit mit Microsoft profitieren unsere Vertriebspartner und deren Endkunden von zusätzlicher Unterstützung und skalierbaren Diensten in den Bereichen Security, Azure und KI. Als einer der wenigen ausgewählten Managed Partner in Deutschland können wir mit unseren Marktkenntnissen und unserer Expertise in Kombination mit dem weiteren Ausbau unserer Zusammenarbeit erheblichen Mehrwert schaffen."

Zu Beginn der Partnerschaft sind für Reseller bereits Online-Veranstaltungen vorgesehen. "Arrow Motion 2023" am 29. November 2023 mit Impulsvorträge von Microsoft und weiteren Herstellern. Nähere Informationen und die Anmeldung gibt es unter diesem Link. Außerdem "Microsoft meets ArrowSphere" am 12. Dezember 2023 - Einblicke in das neue ArrowSphere Security Dashboard mit Informationen und Anmeldungsmöglichkeit hier.