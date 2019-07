Auch 2019 trafen sich Vertreter von Systemhäusern und Herstellern bei dem von Arrow organisierten alljährlichen Sommerforum in München. Während in den Vorjahren das für den Nachmittag angesetzte Programm immer im Deutschen Museum stattfand, durfte der VAD dieses Mal auf die Praterinsel ausweichen, auf der anschließend auch das legendäre Sommerfest stattfand.

» Systemhauskongress CHANCEN IT-Dienstleister sind Treiber und Getriebene der Digitalen Transformation. Damit stehen Sie vor einer doppelten Herausforderung. Auf dem Systemhauskongress CHANCEN am 28. und 29. August 2019 in Düsseldorf loten wir aus, welche Rolle IT-Dienstleister künftig übernehmen werden. Hier anmelden!

"Wir veranstalten unser Sommerforum seit 15 Jahren immer am dritten Donnerstag im Juli, und viele Partner legen mittlerweile ihren Urlaub so, dass sie auf jeden Fall da noch in München sein können", weiß Susanne Endress, General Managing Director der Arrow ECS AG Germany, zu berichten. Und auch dieses Jahr war das Sommerforum mit 1.100 Teilnehmern ausgebucht. Kein Wunder, am dritten Donnerstag im Juli Tag lacht in München immer die Sonne.

Und weil auch dieses Jahr das Wetter so schön war, wurden viele der für den Nachmittag angesetzten offenen Diskussionsforen, Keynotes, Impulsvorträge und Live Demos, die eigentlich im kellerartigen Gewölbe auf der Praterinsel stattfinden sollten, kurzer Hand ins Freie verlegt. Bei den Teilnehmern kam das super an.

Bei der Programmgestaltung setzte Arrow auf die eigenen vier Kernbereiche: Security, IoT, Cloud und Datacenter. Hier legt Endress aber großen Wert darauf, dass dies vier Bereiche keine Silos sind: "Selbstredend benötigt auch die IoT-Infrastruktur Security", so Arrow ECS-Deutschland-Chefin zu ChannelPartner.

Das stark interaktive gestaltete Nachmittagsprogramm, bei dem kein Vortrag länger als 20 Minuten gedauert hat, wurde mit der Keynote "Künstliche Intelligenz in der IT-Security - Behebt so den Fachkräftemangel?" beendet. Daran schloss sich nahtlos das Sommerfest auf dem Freigelände der Praterinsel an. Jetzt war Networking angesagt, wovon die Teilnehmer reichlich Gebrauch machten, was in der unteren Bilderstrecke eindeutig dokumentiert ist.

Das waren die Sommerforen der vergangenen Jahre: