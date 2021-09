Die AV Distribution AG mit Sitz in Hünenberg gehört zu den führenden Fachlieferanten in der Schweiz, heißt es weiter von LG Electronics. Neben Visualisierungsgeräten wie Projektoren, Displays und Kameras führt die AV Distribution AG auch verschiedene Audio-Produkte ausgewählter Hersteller in ihrem Portfolio.

Die LG 4K UHD ProBeam-Geräte eignen sich perfekt für geschäftliche Meetings und Konferenzen, so der koreanischen Hersteller weiter. Der Projektor kann sowohl über Kabel als auch kabellos direkt mit dem Netzwerk verbunden werden, ein Notebook wird nicht benötigt. Weitere Darstellungsoptionen sind Screen-Sharing und Screen-Mirroring, mit denen Inhalte von Windows- oder Android-Geräten auf die Leinwand projiziert werden.

Gewinn für beide Partner

„Die AV Distribution AG freut sich auf eine gute und erfolgreiche Partnerschaft mit LG“, sagt Fabian Brockhage, Geschäftsführer der AV Distribution AG. „Mit ihren zukunftsorientierten Laserprojektoren der ProBeam-Serie sehen wir eine wertvolle Ergänzung zu unserem bestehenden Produktportfolio.“

Auch für LG ist die Kooperation ein Gewinn. „Mit der AV Distribution AG gewinnen wir einen starken Partner in der Schweiz mit langjähriger Erfahrung im Bereich der audiovisuellen Präsentation“, erklärt Nils Becker-Birck, Director des Geschäftsbereichs IT Solutions bei LG-Electronics. „Wir freuen uns, dass unsere Spitzen-Projektoren in Zukunft Teil des Portfolios der AV Distribution AG sind.“