Der taiwanische Scannerspezialist Avision stellt mit dem CCD-Scanner AD380F einen echten Allrounder vor, der neben einem automatischen ADF-Dokumenteneinzug auch mit einer integrierten Flachbetteinheit ausgestattet wurde. Damit werde die maximale Flexibilität bei der Digitalisierung unterschiedlichster Dokumente erreicht, wirbt Avisions Europazentrale. ADF-Einzug wie Flachbetteinheit verfügen über einen eigenen CCD-Sensor, der höchste Bildqualität und Farbgenauigkeit verspricht.

Vielseitiger Einzelplatzscanner

Der Avision AD380F wird per USB 3.2-Schnittstelle an den PC angeschlossen und stellt eine Vielzahl von administrativen Funktionen zur Verfügung. Wahlweise scannt er A4-Dokumente in Farbe, Graustufen oder Monochrom mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 Seiten pro Minute bei 300 dpi Auflösung. Die optische Scan-Auflösung beträgt 600 dpi wobei Werte von 75 bis 600 dpi eingestellt werden können. Der automatische ADF-Dokumenteneinzug fasst rund 100 Blatt Papier.

Durch die CCD-Technologie des AD380F wird keine Aufwärmzeit benötigt und der Scanner ist nach dem Einschalten sofort einsatzbereit. Darüber hinaus bieten CCD-Scanner eine höhere Bildqualität als CIS-Modelle und eignen sich insbesondere für professionelle Anwendungen, bei denen Präzision und Farbgenauigkeit von großer Bedeutung sind.

Die schnelle Scangeschwindigkeit und der höhere Scankomfort des AD380F werden durch den Avision-eigenen Bildverarbeitungsprozessor mit integrierter Bildkomprimierung ermöglicht. Damit kann ein bereits gescanntes Bild beschnitten, begradigt und mühelos optimiert werden. Automatisches Zuschneiden erlaubt die schnelle Erstellung mehrerer Bilder aus einem Scan. Der TWAIN-Treiber unterstützt die Optimierung der Bildqualität mit automatischer Farberkennung, Farbkorrektur oder Dokumentenbereinigung.

Einfache, intuitive Bedienung

Mit nur einer Taste scannt der AD380F das Dokument und versendet den Scan an Email-Adressen, Cloud- oder FTP-Server, freigegebene Ordner, USB-Sticks oder legt ihn im internen Speicher ab. Häufig genutzte Scan-Einstellungen können Tasten zugeordnet werden, um den Workflow zu optimieren. Gegenüber dem Vorgängern kann der Avision AD380F Einzug nun auch Dokumente von 50x50 mm bis zu 242 x 356 mm aufnehmen. Der integrierte Flachbettscanner besitzt - trotz anderslautender Angaben auf dem Datenblatt - laut Handbuch das übliche Scanformat von 216 x 356 mm. Auch besonders lange Dokumente von bis zu 600 cm können mit Hilfe des "Überlängen-Papiermodus" problemlos gescannt werden.

Der automatische Dokumenteneinzug kann Papier mit einer Grammatur bis zu 413 g/m² und geprägte Hartkarten wie ID-Karten, Kreditkarten, Führerscheine oder Visitenkarten bis zu 1,25 mm Dicke verarbeiten. Eine Umkehrwalze sorgt für einwandfreie Papiertrennfunktion und verringert das Risiko eines Mehrfacheinzugs. Ein Ultraschall-Sensor warnt vor überlappendem Papier durch ein Signal und bei schiefer Papierzufuhr wird der Scanvorgang zum Schutz des Papierdokuments automatisch gestoppt.

Zum umfangreichen Treiber- und Softwarepaket des Avision AD380F, gehören neben den Twain-, ISIS und WIA-Treibern auch eine Vollversion von Avision AVScan-X, Button Manager V2 und Nuance PaperPort SE14.

Preis und Verfügbarkeit

Der Duplex A4-Scanner Avision AD380F ist im Fachhandel ab sofort für 1.899 Euro, unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer, erhältlich.