Die Hersteller BAB Technologie aus Dortmund, Tedee aus Warszawa und Ekey aus Linz wollen zusammen den Zutrittsbereich für smarte Gebäude auf ein neues Level bringen. Dabei verbindet das modulare Gateway von BAB Technologie die Systeme mit dem weltweiten Smart Home Standard KNX. Damit soll der Zutritt zu Gebäuden nicht nur sicher werden, sondern auch den Komfort und die Energieeffizienz steigern.

Fingerprint und Smart Lock wachsen zusammen

Die KNX-Technologie ist laut BAB der europaweit führende Standard für Gebäudeautomation und in über 40 Ländern vertreten. Mit dem IoT-KNX-Gateway "App Module" und den dazugehörigen Smart Home-Apps versprechen Ekey, Tedee und BAB Technologie eine unkomplizierte und komfortsteigernde Lösung für den Zutritt ins Haus.

Das Tedee Smart Lock verwandelt jede Tür ohne zusätzliche Umbaumaßnahmen in ein modernes Zugangssystem. Es lässt sich problemlos an vorhandene Türzylinder anpassen und durch den integrierten Akku ist keine Verkabelung an der Tür nötig. Das Ekey Bionyx-System mit den Produktlinien Ekey xLine und sLine Fingerprint kombiniert fortschrittliche Fingerabdruck-Technologie mit exklusivem Design. Über das App Module von BAB Technologie lassen sich die beiden Systeme nun miteinander verbinden, sodass Anwender das Ver- und Entriegeln mit ihrem Fingerabdruck auslösen können.

Komfort auf Knopfdruck

Per Fingertipp oder durch das Bedienen des Tedee-Türschlosses können Anwender ganze Szenerien starten. So kann etwa beim Verlassen des Hauses automatisch das Licht ausgeschaltet und die Temperatur der Heizung heruntergeregelt werden. Umgekehrt können beim Öffnen der Ladevorgang beim E-Auto gestartet und die Jalousien geöffnet werden. Durch die integrierte KNX-Schnittstelle können sämtliche KNX-Komponenten sowie weitere, über das App Module verbundene IoT-Produkte integriert und bedient werden.

"Die Qualität und das extrem durchdachte Produktdesign des Tedee-Türschloss haben uns von Beginn an begeistert", erklärt Stefan Mainka, verantwortlich für Business Development und Produktentwicklung bei BAB Technologie. "Umso naheliegender erschien uns die Idee, es mit dem biometrischen Zutrittssystem unseres langjährigen Partners Ekey biometric systems und zu verbinden. Mit all den Möglichkeiten der intelligenten Vernetzung sind wir überzeugt davon, dass wir mit unserer gemeinsamen Lösung einen echten Mehrwert für Smart Home-Anwender schaffen."