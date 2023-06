Der rumänische Sicherheitsspezialist Bitdefender hat mit Fokus MSP einen neuen Distributionspartner für den deutschsprachigen Raum gewonnen. Die Vereinbarung gilt für sämtliche MSP-Lösungen von Bitdefender, die nun auf dem Marketplace von Fokus MSP angeboten werden können. Die Zusammenarbeit mit Fokus MSP soll die Präsenz des Herstellers in diesem Marktsegment erhöhen.

Nur für Managed Service Provider

Im Mittelpunkt des Portfolios steht Bitdefender GravityZone Cloud MSP Security, eine mehrstufige, einheitliche und effiziente Sicherheitslösung. Dabei werden eine Vielzahl an Technologien zur Systemhärtung, Bedrohungsprävention und -erkennung mit Machine Learning und Verhaltensanalyse kombiniert. So soll der Schutz gegen moderne und komplexe Angriffe wie Ransomware oder APTs gestärkt werden. Bitdefender GravityZone Cloud MSP Security biete den Endkunden zudem maximale Sicherheit bei allen notwendigen Fernzugriffen, verspricht der Distributor.

Weitere MSP-fähige Programme von Bitdefender sind unter anderem Cloud Security, Advanced Threats Security, Extended Detection and Response (XDR) oder Endpoint Detection and Reponse (EDR). Auch die Lösungen Managed Detection and Response (MDR), die neue GravityZone Security for Mobile sowie die integrierte Threat Intelligence von Bitdefender gehören dazu.

"Das MSP-Portfolio von Bitdefender entspricht unseren hohen Qualitätsanforderungen", sagt Stefan Steuer, Geschäftsführer und Mitgründer von Fokus MSP. "Neben den erstklassigen Lösungen die sich insbesondere durch Einfachheit, Flexibilität und vor allem umfassenden Schutz auszeichnen, bieten die Sicherheitsplattformen von Bitdefender auch die Möglichkeit, gemeinsam mit unseren Partnern Mehrwert zu generieren und dadurch die Sicherheit der Kunden unserer MSP-Partner zu erhöhen. Genau danach suchen wir."

"Mit Fokus MSP steht jetzt ein neuer Distributionspartner an unserer Seite, der die Anforderungen im Cloud- und MSP-Segment in der Tiefe versteht und sich mit den Besonderheiten des Managed Services Umfelds bestens auskennt", sagt Jörg von der Heydt, Regional Director DACH bei Bitdefender. "Etablierte Prozesse, bewährte Richtlinien ein intensives Onboarding der Reseller-Partner und ein auch hinsichtlich Pricing, Serviceangebot und Staffing ausgebautes Geschäftsmodell für die Partner kennzeichnen Fokus MSP. Diese Kompetenz trägt nachhaltig dazu bei, dass sich die Managed Service Provider-Partner von Fokus MSP erfolgreich im Markt durchsetzen. Die neu gezeichnete Kooperation wird dadurch helfen, unser MSP-Portfolio im Markt breiter zu platzieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."