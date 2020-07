Die Bluechip Computer AG erweitert die im eigenen Rechenzentrum gehosteten Cloud-Dienste. Über das speziell entwickelte Bluechip Cloud-Kundencenter stehen ab sofort auch Microsoft CSP-Produkte zur automatisierten Buchung bereit. Damit können Reseller über ihren Cloud Partner-Account ihren Endkunden individuelle Cloud-Pakete zusammenzustellen.

Besonders im Hinblick auf das Workplace-as-a-Service-Angebot, also der Bereitstellung von Bluechip-Geräten als Arbeitsplätze auf Basis einer monatlichen Gebühr, sei das flexible Hinzubuchen von Cloud-Diensten äußerst interessant, heißt es aus Meuselwitz weiter.

Als Cloud Solution Provider bietet Bluechip neben der Buchungs- und Abrechnungsplattform auch erfahrene Consultants, geschulte Lizenzberater sowie zertifizierte Supportmitarbeiter. So könne man jederzeit die Fachhandels- und Systemhauspartner unterstützen, so dass diese sich voll und ganz auf ihre Dienstleistung am Kunden konzentrieren können, ergänzt der Hersteller.

„Die Herausforderung für uns als lokalen OEM bestand lange darin, unseren Partnern einen einfachen und effizienten Zugang zu möglichst allen Cloud-Optionen zu liefern“, erklärt Matthias Geburzi, Produktmanager bei Bluechip. „Das klare Ziel der eigens entwickelten Portallösung war es, dass die gesamtheitliche Dienstverwaltung und Abrechnung für unsere Partner über ein Kundencenter erfolgt. Neben dem klassischen Hardwarebezug und den nun ganzheitlichen Cloud-Diensten bekommt damit ein Partner alles aus einer Hand und wird auch supportseitig vollumfänglich durch uns betreut.“

Weitere Informationen zum erweiterten Angebot des Herstellers finden sich unter diesem Link.