Unter dem Motto „Punkten Sie jetzt für Ihr Team“ hat die Bluechip Computer AG bis zum Beginn der Fußball-Europameisterschaft am 11. Juni 2021 eine Prämienaktion ins Leben gerufen. Je nach Produktgruppen können Fachhandels- und Systemhauspartner in drei verschiedenen Bereichen Extras abräumen.

So stehen in der Gruppe „Clients“ für die Partner 5-Liter-Bierfässer im EM-Design bereit, die es ab drei georderten Clients für den Reseller gibt. Bei Einkäufen in der Gruppe „Compute Element“ legt der Distributor für jeden Mini-, oder All-in-One-PC mit Intel Compute Element eine wasserdichte JBL Bluetooth-Musikbox GO 2 dazu. Erzielt ein Partner mindestens 3.000 Euro Neukunden-Umsatz in der Gruppe „Cloud Solution Provider“, schenken ihm die Meuselwitzer eines ihrer Bluechip Travelline L14W3 Notebooks dazu.

„Mit unserer EM-Aktion wollen wir die Vorfreude unserer Partner auf die anstehende Fußball-EM entfachen“, sagt Amrei Bär, Marketingleiterin der Bluechip Computer AG. „Sie bekommen mehrere Chancen, bis zum Beginn der Euromeisterschaft Prämien für ihr Team zu sammeln. Wie im Fußball ist auch erfolgreiches Arbeiten eine Mannschaftsdisziplin.“

Die Aktion läuft bereits seit dem 17. Mai 2019. Weitere Informationen, die genauen Bestimmungen sowie den Link zur Registrierung finden Interessierte hier.