Microsoft will Schülern und Studenten günstige Laptops in Form von so genannten Cloudbooks bieten. Darauf deutet zumindest ein Spezifikationsdokument hin, in dessen Besitz die Website Windows Central gelangt ist. Das Dokument wurde wahrscheinlich an Hardware-Partner ausgehändigt und beschreibt unter anderem die Performance-Ziele des neuen OS Windows 10 Cloud.

Das Betriebssystem soll auf günstiger Hardware laufen und einen Konkurrenten zu Googles Chromebook-Konzept darstellen. Der Redmonder Konzern setzt dafür unter anderem eine ausdauernde Akku-Laufzeit von bis zu einem Tag und mindestens einen Vierkern-Celeron-Prozessor von Intel voraus. Eine offizielle Bestätigung der Gerüchte gibt es bislang nicht. Es ist laut Branchenexperten jedoch wahrscheinlich, dass das erste Cloudbook bei einem Microsoft-Event am 2. Mai in New York angekündigt wird. (PC-Welt)