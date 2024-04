Der europäische VAD-Ableger der Arrow Electronics, Inc. aus Colorado stellt ab sofort "Copilot für Microsoft 365" über seine ArrowSphere Cloud bereit. Damit können Vertriebspartner in der EMEA-Region die KI-Unterstützung über die Cloud-Bereitstellungs- und Managementplattform von Arrow beziehen und aktivieren. Für Channel-Partner steht zudem das neue Sicherheits-Dashboard zur Verfügung, um die Sicherheitslage ihrer Kunden zu analysieren sowie schnell Bedrohungen erkennen zu können.

Training und Live-Stream

Gleichzeitig bietet das Unternehmen ein spezielles Trainingsprogramm an, das Resellern dabei helfen soll, die Möglichkeiten von Copilot optimal zu nutzen. Zur Unterstützung des Channels organisierte Arrow am Tag der Markteinführung einen weltweiten Livestream auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Die Schulungen setzen sich mit zahlreichen globalen und lokalen Veranstaltungen fort, unter anderem mit Webinaren wie "Unlocking the partner opportunity of Copilot for Microsoft 365".

Als Microsoft-Distributor in mehr als 20 europäischen Ländern kann Arrow auf über 300 Copilot-zertifizierte Spezialisten zurückgreifen. Sie bringen Expertise bei Datensicherheit und Compliance mit und arbeiten eng mit den Kunden zusammen. Damit sei sichergestellt, dass sie die Möglichkeiten und den Nutzen von Copilot aus erster Hand weitergeben und Vertriebspartnern dabei helfen können, Copilot bei ihren Kunden zu positionieren, um ihr Geschäft weiter auszubauen, heißt es weiter von Arrow.

Kooperation mit Microsoft und Starter-Rabatt

"Seit der Einführung von Copilot für Microsoft 365 hat Arrow mehr als 9.000 Lizenzen implementiert und Reseller darin geschult, wie man die Akzeptanz erhöht und Produktivität, Kreativität und Zusammenarbeit für die Endkunden optimiert", sagt David Smith, Vice President of Worldwide Channel Sales bei Microsoft. "Mit Copilot für Microsoft 365 können wir Kunden in verschiedenen technischen Entwicklungsstadien unterstützen und ihr Potenzial mithilfe von KI über Apps, Daten und KI-Modelle ausschöpfen. Vor allem aber können wir mit den innovativen und auf Copilot zugeschnittenen Mehrwertdiensten von Arrow dazu beitragen, die Chancen, die sich aus KI bei unseren Kunden quer durch den Channel ergeben, zu maximieren."

"Da wir Copilot für Microsoft 365 selbst einsetzen, wissen wir, welche Möglichkeiten die Lösung bietet", erklärt Brendan Murphy, Global Director Public Cloud bei Arrow. "Wir bringen unsere praktische Erfahrung ein und helfen unseren Resellern, ihre Fähigkeiten weiter auszubauen und das Potenzial der Plattform voll auszuschöpfen. Wir haben bereits vor der Markteinführung viel Zeit in die Zusammenarbeit mit Microsoft investiert, um sicherzustellen, dass wir von Anfang an startklar sind."

Zurzeit bietet Arrow seinen Channel-Partnern in Deutschland einen Starter-Rabatt unter diesem Link an.

