Der texanische Sicherheitsanbieter CrowdStrike hat ein Feuerwerk aus XDR-Ankündigungen (Extended Detection and Response) veröffentlicht. Im Zentrum steht die neue Managed-Lösung Falcon Complete XDR. Sie zeichnet sich laut Anbieter durch ein 24/7 verfügbares Management durch Experten, Threat Hunting, Monitoring und End-to-End-Remediation über alle wesentlichen Angriffsflächen hinweg aus.

Erweiterung der Falcon-Plattform

Falcon Complete XDR basiert auf der Falcon-Plattform von CrowdStrike, kombiniert aber erstmals menschliches Expertenwissen mit KI-gestützter Automatisierung und Threat Intelligence. Optional lassen sich auch weitere MXDR (Managed Extended Detection and Response) von Partnern hinzubuchen, mit denen CrowdStrike zusammenarbeitet.

Damit habe man Pionierarbeit geleistet, sagt Tom Etheridge, Chief Global Services Officer bei CrowdStrike. Die neue Lösung habe "eine nahtlose Verbindung zwischen Technologie, menschlichem Fachwissen und dem Sicherheitsteam eines Unternehmens geschaffen".

So könne man endlich die Lücke zwischen Erkennung und Reaktion schließen und Sicherheitsverletzungen früher stoppen. Auch für Partner sei die Lösung interessant, da dadurch "der zusätzliche Aufwand oder die Kosten für die Bereitstellung und Verwaltung einer 24/7-Bedrohungserkennung und -reaktion in Eigenregie" wegfielen.

XDR-Schutz für IoT- und ChromeOS-Devices

Darüber hinaus hat CrowdStrike die EDR/XDR-Lösung Falcon Insight for IoT vorgestellt, die auch den Bereich IoT (Internet of Things) abdecken soll. Sie integriert sich ebenfalls in die Falcon-Plattform des Unternehmens, so dass Kunden damit nun sowohl ihre IT-Endpunkte, Cloud-Workloads, Identitäten, Daten und IoT-Devices absichern können.

Diesen Schutz will der Anbieter künftig auch auf ChromeOS-Geräte ausweiten, ohne dass dafür eine separate MDM-Lösung mit eigenen Agenten mehr nötig ist. Die neue Integration soll für alle ChromeOS-Geräte ab Version 110 oder höher ab Juni dieses Jahres verfügbar sein.