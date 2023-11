Der Sicherheitsanbieter CrowdStrike erweitert sein Angebot auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Bislang hatte sich der Hersteller mit seiner KI-basierten Falcon-Plattform vor allem auf größere Kunden konzentriert. Nun sollen auch KMU von seinen Lösungen zur Abwehr von Ransomware profitieren.

Risiken für KMU

Nach Ansicht von CrowdStrike können herkömmliche Virenschutzlösungen, wie sie von vielen KMU eingesetzt würden, Ransomware und andere immer ausgefeiltere Cyberattacken nicht mehr in jedem Fall abwehren. Das neue Falcon Go soll bei Tests durch SE Labs dagegen 100 Prozent der eingesetzten Ransomware erkannt und abgewehrt haben. Aber nicht nur das. Die neue Lösung lasse sich auch "in wenigen Sekunden herunterladen und installieren". Jedermann könne, unabhängig vom technischen Kenntnisstand, Falcon Go einfach anwenden.

"Das Versagen herkömmlicher Antivirenprodukte setzt viele Unternehmen einem Risiko aus", sagt Daniel Bernard, Chief Business Officer bei CrowdStrike. Eigentlich sollten aber Cyberattacken und Ransomware keine Themen sein, vor denen kleine oder mittlere Unternehmen Angst zu haben bräuchten. Dabei bedeuteten die verursachten Schäden für sie oft das Ende des Betriebs.

Bislang unterversorgtes Marktsegment

"Mit den derzeitigen Cybersecurity-Angeboten für kleine und mittlere Unternehmen ist dieses große Marktsegment unterversorgt und nicht ausreichend geschützt", so Bernard. Dies ändere sich aber nun mit Falcon Go. Die Lösung biete "KI-basierten Schutz, eine einfache Bedienbarkeit und genau das Ergebnis, das jedes Unternehmen braucht - nämlich die Verhinderung von Sicherheitsverletzungen".

Die wichtigsten Vorteile von Falcon Go auf einen Blick seien sofortige Einsetzbarkeit, eine leichte Verifizierbarkeit des aktiven Schutzes sowie die effektive Verhinderung von Datendiebstählen. Außerdem könnten sich KMU dann wieder auf das Wachstum ihres Geschäfts konzentrieren, so Bernard.

Falcon GO ist in den USA bereits erhältlich. Die Kosten liegen dort bei 4,99 US-Dollar pro Gerät und Monat, bei einer Mindestabnahme von fünf Lizenzen. Wann sie in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Interessierte Partner können aber eine Trial-Version mit einer Laufzeit von 15 Tagen herunterladen.