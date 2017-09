D-Link, taiwanischer Hersteller von Netzwerklösungen mit Niederlassung in Eschborn, hat mit dem Distributor und Hersteller Tarox AG eine strategische Partnerschaft für den Vertrieb von Netzwerkprodukten vereinbart. D-Link komplettiert damit das Eigenmarkenportfolio des Distributors mit Switch-, WLAN- und Videoüberwachungslösungen.

Die als Mittelstandsspezialisten geltende Tarox produziert und vertreibt unter ihrer Eigenmarke sowohl Geräte für Endanwender als auch Speicher- und Serversysteme, die den Unternehmen als Rechenzentrum dienen. Für den reibungslosen Datenaustausch zwischen Server und Endgeräten setzt der Hersteller ab sofort auf die Produkte aus Taiwan.

Gemeinsamkeiten bei Vertriebsstruktur

Tarox und D-Link ergänzen sich auch aus vertrieblicher Sicht. So setzen beide bei der Vermarktung auf kompetente Fachhändler, die mit individuellen Lösungen Mehrwerte für ihre Kunden schaffen. Die Fachhändler können ab sofort auf ein komplettes, aufeinander abgestimmtes und, wie D-Link betont, preislich attraktives Leistungsangebot aus "einer Hand" zurückgreifen. Zudem unterstützen die Eschborner den Fachhandel mit Planungs-, Konfigurations- und Ausleuchtungsservices, um deren Endkunden eine maßgeschneiderte Lösung bieten zu können.

"Die Angebote von Tarox und D-Link ergänzen sich in perfekter Weise", erklärt Gunter Thiel, Country Manager DACH und Benelux bei der D-Link (Deutschland) GmbH. "Mit einer mehr als 30-jährigen Erfahrung im Netzwerkmarkt richtet sich das Produktsortiment von D-Link ebenfalls an kleine und mittelständische Unternehmen. Wir vervollständigen mit dieser Partnerschaft das Eigenmarkenportfolio von Tarox um innovative Netzwerkgeräte wie Switch-, WLAN- und Videoüberwachungslösungen. KMUs profitieren so von einem optimal aufeinander abgestimmten Leistungsangebot."

"Wir haben das außergewöhnlich gute Verhältnis zu den D-Link-Ansprechpartnern sehr schätzen gelernt und sind dank des umfangreichen Netzwerkportfolios in der Lage, nahezu alle Bedürfnisse unserer Kunden abzudecken", ergänzt Ecevit Güneser, Head of Product Management bei der Tarox AG. "Die über viele Jahre geschmiedete Partnerschaft mit D-Link gehört zum Kernbereich unserer Unternehmensstrategie. Wir sind froh und stolz, seit Jahren einer der wichtigsten D-Link-Distributoren zu sein." (KEW)