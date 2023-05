Das Fast Project Pricing (FPP) im Also-Webshop ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Sonderpreise bei kleinen Stückzahlen von Produkten ausgewählter Hersteller. Jetzt sind auch ausgewählte Clients von Dell Technologies neu im Fast Project Pricing bei Also dabei, im Webshop am Button "Dell Instant Mini Bid" erkennbar.

Mini-Projekte von zwei bis 30 Stück

Die "Dell Instant Mini Bid"-Artikel können im Bestellvorgang direkt nach Eingabe der Endkundendaten per Klick abgerufen werden. Bereits ab zwei Geräten und bis zu einer Menge von 30 Stück, erspart der vollautomatisierte Ablauf dem Fachhandelspartner zeitaufwändige Anfragen nach Projektpreisen per E-Mail. Die Projektrabatte werden im Also-Shop direkt mit den entsprechenden Staffeln für ausgewählte "Dell Instant Mini Bid"-Artikel angezeigt. Zudem können Bestellungen rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche aufgegeben werden.

Selbstverständlich steht das Dell Technologies Team von Also den Partnern auf Wunsch weiterhin persönlich beratend zur Seite. Das gilt sowohl für größere Projekte ab 15.000 Euro als auch bei kleineren Deals mit Dell Technologies Displays oder Servern.

Unter diesem Link stellt Also nähere Informationen zum Fast Project Pricing bereit. Dort finden sich auch die teilnehmenden Hersteller sowie ein Link zu den Produkten (nach Anmeldung).