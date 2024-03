DexxIT ist seit Anfang März 2024 offizieller Partner der Digital Data Communication GmbH und bietet seinen Kunden somit nicht nur das Gesamtportfolio der Unternehmensgruppe, sondern auch sämtliche Leistungen und Angebote des DDC-Partnerprogramms an. Durch die strategische Vereinbarung erweitert der Spezialdistributor sein Angebot auf weit über 45.000 Artikel und sein Marken-Portfolio auf über 550 Hersteller.

Drei Marken und ein Treueprogramm

Durch die Partnerschaft folgt DDC seiner indirekten Vertriebsstrategie und setzt konsequent auf starke Fokuspartner, heißt es weiter. DDC, 1991 als Großhandel in Dortmund gegründet, bietet seinen Partnern inzwischen die drei Marken LevelOne, equip und Conceptronic an, die zusammen ein Angebot für Netzwerk, Kabel und Zubehör darstellen. Damit können sie Kunden die komplette Projektabwicklung aus einer Hand anbieten und Support, Finanzierung sowie Verfügbarkeit schnell und zuverlässig abzuwickeln.

DexxIT wiederum ergänzt sein Portfolio um einen innovativen und im Markt etablierten Partner, der Zugang zu neuen Kanälen bietet und mit den Marken LevelOne und equip den Unternehmensfokus in den Bereichen Netzwerktechnik und Büro-Vollausstattung ideal ergänzt. One World Club, das weltweite Treueprogramm der DDC, bietet registrierten Mitgliedern regelmäßig exklusive Angebote, die neuesten Informationen über die Produkte sowie Informationen über Technologietrends und Markteinblicke. Zusätzlich unterstützen spezialisierte Berater bei der Entwicklung von Lösungen für jeden Bedarf.

Mehr Produktvielfalt und IT-Lösungen

"Wir sind begeistert, die Partnerschaft mit Digital Data Communications zu vertiefen und freuen uns besonders über die Integration der Marken Level One, Equip und Conceptronic in unser Sortiment", sagt Judith Öchsner, Vertriebsleitung bei DexxIT Würzburg. "Diese Erweiterung stärkt nicht nur unsere Produktvielfalt, sondern ermöglicht es uns auch, unseren Kunden übergreifend erstklassige IT-Lösungen anzubieten."

"Wir arbeiten schon seit langer Zeit erfolgreich mit DexxIT, Teil der Duttenhofer-Gruppe, zusammen" sagt Amanda Chen, CEO von Digital Data Communication. "Der Beitritt zu unserem Partnerprogramm für DexxIT-Kunden ist der nächste logische Schritt in unserer Kooperation und wird uns dabei helfen, unser "One World"-Partnerprogramm auszuweiten und das Thema Nachhaltigkeit noch tiefer in unsere Unternehmens-DNA zu integrieren."